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百年來第二次 香港黃大仙再度取消除夕上頭炷香

香港特派員李春/香港報導
香港黃大仙祠百年來二度取消公眾「上頭柱香」活動。圖為去年黃大仙祠封園後，有善信在封園後於門外參拜。（香港中通社）
香港黃大仙祠百年來二度取消公眾「上頭柱香」活動。圖為去年黃大仙祠封園後，有善信在封園後於門外參拜。（香港中通社）

香港春節上頭炷香，百年來第二次消失。著名廟宇黃大仙祠宣布，因應疫情，原定年29晚的頭炷香，再一次不予向公眾人士開放。改為子夜鐘鼓齊鳴，由道長主持為全港市民祈福。

黃大仙祠是香港著名的道家廟宇，全稱赤松黃大仙祠或嗇色園黃大仙祠。黃大仙除供奉道教神祇黃初平，也供奉孔子和觀音。對香港人來說，除平時去黃大仙求籤打卦，最重要的就是除夕夜擠進黃大仙祠爭先上頭炷香。

黃大仙主辦機構嗇色園說，近日疫情嚴峻，為保障安全及配合政府防疫措施，黃大仙祠頭炷香將不會開放予公眾參與，亦不設傳媒採訪。屆時儀式會由監院李耀輝道長為主科，率領董事會成員主持壬寅年祈福儀式，於子夜12時正鐘鼓齊鳴，為全港市民祈福。祈福儀式將會透過嗇色園 Facebook 專頁及 YouTube 頻道網上直播。

這是黃大仙建祠百年來，第二次不開放上頭炷香。去年疫情瘋狂，黃大仙祠決定封園，年30晚上頭炷香活動亦宣布首度取消。

黃大仙除不作頭炷香的安排，還呼籲香港市民盡快接種新冠疫苗，也呼籲善信避免在人流高峰期前來參神，可到黃大仙祠網站登記網上祈福或上表拜太歲，由道長代為誦經祈福。

說來也巧，黃大仙祠所在的黃大仙地區，繼早前黃大仙豪苑第一座疑出現垂直傳播Delta病毒，又有髮型屋爆發感染群組。香港衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，在黃大仙區的疫情中，無論髮型屋及豪苑的個案傳播鏈都有Delta變種，可能和倉鼠有關，但未能確定，需要要等待患者的全基因分析，目前倉鼠已被帶走做檢測

香港25日新增124例新冠病毒確診個案，本地感染占93例，包括6例源頭不明個案，初步陽性個案超過70例。爆疫的公共屋邨葵涌邨感染個案繼續增加，確診及初步陽性個案，累計增至276例。

香港 疫情 檢測

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