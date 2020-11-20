江西九江「廬山奇景」 變化萬千

廬山牯嶺鎮，獨特的「雲中山城」。（圖：本報江西九江傳真）

西元817年，唐朝詩人白居易評價廬山自然美的價值：「匡廬奇秀甲天下山。」他把廬山放在中國 名山中的第一位。廬山，又稱匡山、匡廬，位於江西省九江市南郊，屹立於長江、大陸最大的淡水湖鄱陽湖交匯處，與大江、大湖，渾然一體，是聯合國教科文組織評定的文化遺產和世界地質公園。

廬山形成於第四紀冰川 時期，屬於地壘式斷塊山脈，有豐富的植物種質資源和瀕臨滅絕的物種，有著豐富的野生動物和珍稀動物，給廬山四季的自然美，披上了絢麗各異的色彩，也給廬山地表提供豐富的水源。廬山以豐富的植物、動物資源，成為一個良好的生物研究基地。

廬山蘆林湖，景色優美。（圖：本報江西九江傳真）

「無限風光在險峰」，廬山山巒疊嶂，群峰競秀：大漢陽峰入夜可觀千里之外的漢陽燈火，含鄱嶺有鯨吞鄱陽湖水之勢，紫霄峰上接霄漢，鐵壁峰嶄然斧削，九奇峰角立爭雄，雙劍峰如芙蓉插天，姊妹峰亭亭玉立，冉冉凌雲之中，香爐峰終年雲蒸霧繞；龍首崖為一巨大的奇石，凌空兀突，蒼松虯立，宛如青龍翹首，仰天長嘯。

廬山遍布峽谷岩洞，如錦繡谷四時紅紫匝地，花團錦簇，谷間斷崖危立，霧聚雲落，極具風韻。龍宮洞是罕見的地下暗河型岩溶洞穴，全長1700米，岩溶景觀千姿百態，奇異 瑰麗。

三疊泉瀑布，水流順階傾瀉，落差有155米。（圖：本報江西九江傳真）

廬山的瀑布、溫泉、雲霧，久負盛名。廬山的水系發育，呈放射狀由山頂向山麓的北、北西、東、東南方向伸展，由於山體的斷裂發育和多次抬升，這些水系所流經之處，形成了20餘處、形態各有特色的瀑布。

「匡廬瀑布天下奇」，廬山瀑布中，揚名最久的是黃岩瀑布。它懸掛在山體朝外的大陡壁上，如素練垂天，玉虹倒掛。大雨初晴，在鄱陽湖上便可眺望它狂奔怒瀉。而以瀑布形態之奇，落差之高，當首推三疊泉。它如百幅冰綃，傾注磐石而成三疊，落差155米。瀑水飄者如發，斷者如霧，掛著如簾。風飄日映，瀑簾前常出現彩虹和彩球，飄浮滾動，如夢如幻。因而有「不到三疊泉，不為廬山客」之說。

廬山溫泉晉代已是中國著名的溫泉之一，溫泉是900年前的大氣降水，由廬山山頂海拔1000米的古地面下滲的過程中增溫。其下滲深度達3700米，再上升湧出地面。水中含有30多種微量元素。

「廬山之奇莫若雲」。牯嶺霧日年平均190.6天，雲霧景觀有玉帶雲、雲梯雲、瀑布雲、亂雲、雲海、朝霞、夕靄、霓虹等。在逆溫條件下，雲濤千頃，浩蕩的雲流，翻過高峰，順坡奔泄而下，如瀑布俯衝谷底，洶湧澎湃，形成了最具特色的廬山瀑布雲。