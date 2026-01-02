我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一家人入籍法國遭川普酸 喬治克隆尼回敬：期中選舉走著瞧

擁特殊連結？威爾史密斯爆醜聞 涉性騷、不當解雇男小提琴手

特斯拉電動車王座拉警報 銷量陰霾籠罩 股價靠「想像力」護盤

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
特斯拉的全球最大電動車製造商桂冠可能落入比亞迪之手。後者實現全年銷量目標，2025年極可能超越特斯拉。（路透）
特斯拉的全球最大電動車製造商桂冠可能落入比亞迪之手。後者實現全年銷量目標，2025年極可能超越特斯拉。（路透）

特斯拉（Tesla）很可能丟掉全球最大電動車製造商的桂冠，因比亞迪（BYD）全年交車量持續攀升，極可能在2025年正式超車。特斯拉股價雖然在執行長馬斯克（Elon Musk）大力宣傳自駕、AI與機器人題材下，於下半年強勢反彈，實際的電動車銷售動能卻持續承壓，本業表現與資本市場敘事之間的落差愈來愈明顯。

數據顯示，比亞迪2025年全年交車較2024年成長7.7%，穩健達成下調後的年度目標460萬輛。海外銷量突破百萬大關，達到105萬輛。

反觀特斯拉，市場預估第4季交付約44.09萬輛車，較去年同期下滑約11%，而2026年交付量也從兩年前樂觀預期的逾300萬輛，大幅下修至約180萬輛。若預測都成真，意味特斯拉全年交付量將出現罕見的連兩年下滑。

特斯拉銷售前景蒙塵，源於內外交迫的多重挑戰。2025年初，特斯拉為了推出改款的Model Y，對全球生產線進行了耗時且成本高昂的升級改造，對短期交付造成干擾；同時，馬斯克涉足政壇，引發部分消費者反感，為銷售帶來額外阻力。美國聯邦政府的電動車購車補貼退場，則被市場視為未來需求的另一道逆風。

儘管如此，馬斯克對自動駕駛技術的狂熱，重新點燃市場的樂觀情緒。他成功將投資人的焦點，從令人失望的交付量指標，轉移到長期且更具想像空間的敘事，即特斯拉是一家處於顛覆交通運輸行業的AI機器人公司。

馬斯克去年中淡出政治，6月在奧斯汀推出Robotaxi服務，儘管規模有限且爭議不斷，仍引發市場狂熱。分析師指出，投資人選擇為尚未兌現的自駕未來支付巨額溢價，忽視基本面正在惡化的現實。

這造就了當前「兩個特斯拉」的割裂景象：一個是銷售增長乏力、市占被擠壓的汽車製造商；另一個是引領AI革命、充滿想像空間的科技公司。

特斯拉 馬斯克 電動車

上一則

特斯拉罕見揭示分析師悲觀預估 Q4交車恐年減15% 年銷量再度衰退

延伸閱讀

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一
特斯拉秀數據 上季銷售悲觀

特斯拉秀數據 上季銷售悲觀
2025折舊最快車款排行榜 前五名中四款都是特斯拉

2025折舊最快車款排行榜 前五名中四款都是特斯拉
愛畫大餅？馬斯克稱「這些預言」今年將成真 年末回顧全落空

愛畫大餅？馬斯克稱「這些預言」今年將成真 年末回顧全落空

熱門新聞

2018年款特斯拉Model 3電動車車門把手。(路透)

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

2025-12-22 20:04
12月2日，在泰國首都曼谷舉行的泰國國際車展上，人們參觀比亞迪展台。(新華社)

日媒：中國2025汽車銷量首度超越日本 躍居全球第一

2025-12-30 02:40
特斯官網罕見發布悲觀的分析師銷量預期，料本（第4）季交付422,850輛車，較去年同期下降15%。（歐新社）

特斯拉罕見揭示分析師悲觀預估 Q4交車恐年減15% 年銷量再度衰退

2025-12-30 18:58
全球唯一一台的白色法拉利250 GTO。(美聯社)

全球唯一 白色法拉利250 GTO將拍賣 成交價估破7000萬美元

2025-12-28 19:24
特斯拉的全球最大電動車製造商桂冠可能落入比亞迪之手。後者實現全年銷量目標，2025年極可能超越特斯拉。（路透）

特斯拉電動車王座拉警報 銷量陰霾籠罩 股價靠「想像力」護盤

2026-01-02 00:10
舊金山在上周六發生大停，多輛Waymo自駕車「嚇呆」停路中間。(美聯社)

舊金山Waymo因停電卡在路上 馬斯克補刀：Robotaxis不受影響

2025-12-21 21:20

超人氣

更多 >
公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境

公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境
「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元
灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬
婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」

婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」
冷眼集／軍演3個驚悚鏡頭 解放軍如入無人之境

冷眼集／軍演3個驚悚鏡頭 解放軍如入無人之境