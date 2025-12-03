年底車市不看好？中汽車經銷商預期「12月經營狀況差」

我的頻道

記者陳湘瑾／即時報導
中國汽車流通協會最新調查顯示，僅8.2%的中國汽車經銷商預期12月經營狀況較好，月減1.7個百分點，為年內第二低。分析認為，金九銀十的透支、疊加部分地區以舊換新政策的收緊等多重因素影響，經銷商對市場持悲觀態度。

中媒第一財經報導，中國汽車流通協會最新「中國汽車經銷商庫存預警指數調查」發布上述調查結果。另一方面，預期12月市場不好的比率則從17.7%上升到了20.3%，上升2.6個百分點。

調查結果還顯示，認為12月市場需求「減少」的經銷商比率為32.3%；按月增加了7.5個百分點。

調查同時顯示，今年11月中國汽車經銷商庫存預警指數為55.6，年增3.8個百分點，月增3.0個百分點。庫存預警指數位於榮枯線之上，汽車流通行業景氣度有所下降。

調查表示，金九銀十的透支、疊加部分地區以舊換新政策的收緊等多重因素影響，新能源車購置稅全免到期及兩新政策年度尾聲帶來的翹尾行情並不顯著。調查指出，本次調查顯示高達80%的經銷商對11月市場持悲觀態度，認為整體表現未達預期。

調查認為，經銷商普遍面臨客戶流量減少、市場觀望情緒增加造成需求收縮，以及新車銷售利潤空間收窄等挑戰。部分廠家為年底衝量追加任務量，進一步加劇經銷商庫存積壓與流動資金緊張問題。

中國汽車流通協會建議，經銷商要根據實際情況，理性預估實際市場需求。同時要加大對「以舊換新和報廢更新政策的宣傳」，通過強化服務提振消費信心，把降本增效放在首位，防範經營風險。

「經濟通」報導，瑞銀近日發表研究報告指出，中國汽車市場需求持續轉弱，考慮到2025年底仍有部分政策刺激效應，預計2026年初的淡季銷情或愈加疲弱。

報告指出，小鵬汽車、蔚來11月銷量分別月跌13%及9%；長城汽車銷量月跌7%，內銷月跌12%。吉利汽車及零跑車銷售量則按月持平。比亞迪雖然總銷量按月增長9%，但主要受海外銷量增長所帶動，中國銷量實際按月下跌。

