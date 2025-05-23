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一個猛增一個銳減 比亞迪在歐洲月銷量首次超過特斯拉

記者黃國樑／即時報導
比亞迪在歐洲月銷量首次超越特斯拉。 (歐新社)
比亞迪在歐洲月銷量首次超越特斯拉。 (歐新社)

據路透社，中國汽車製造商比亞迪在歐洲銷售的電動車特斯拉還多；英國金融時報也報導，最新報告顯示，比亞迪在歐洲的純電汽車在4月的月銷量首次超過特斯拉，這標誌著這家中國車企拓展海外市場的努力取得了突破。

這一戲劇性的變仳是因為比亞迪的銷量爆增，但特斯拉卻出現銳減而導致。汽車資料情報公司Jato Dynamics的數據顯示，4月份，比亞迪在歐洲註冊了7231輛純電動車，年增了169%；而特斯拉的註冊量為7165輛，年減了49%。同月，比亞迪包括插電式混合動力汽車在內的汽車註冊量飆升了359%。

根據 JATO Dynamics 的報告，這是特斯拉首次遭遇銷量下滑，因為老舊的車型陣容和執行長馬斯克的政治立場損害了這家美國電動車製造商的汽車需求。

JATO Dynamics的全球分析師 Felipe Munoz 表示，「這是歐洲汽車市場的分水嶺，尤其是考慮到特斯拉多年來一直引領歐洲純電動車市場，而比亞迪直到 2022 年底才正式開始在挪威和荷蘭以外的地區開展業務。」

路透報導說，歐洲對電動車的需求保持穩定。 4 月純電動車註冊量較去年同期激增 28%，主要得益於中國汽車品牌的推動。它說，儘管歐盟對中國產電動車徵收關稅，但當月中國電動車註冊量仍年增59%，而歐洲、日本、韓國和美國的汽車製造商的註冊量則成長了26%。

金融時報導說，雷諾、斯特蘭蒂斯（Stellantis）和其他品牌也紛紛以更實惠的價格積極推出新型電動車。 4月份，雷諾、Skoda、Volkswagen、Audi和BMW的純電動車銷量也超過了特斯拉。

報道稱，在比亞迪大舉進軍歐洲市場之際，特斯拉的銷售量因產品組合老化以及馬斯克干預地區政治及其在川普政府中的角色而出現下滑。

儘管特斯拉近期升級了旗艦車型Model Y，但在歐洲市場的銷售仍持續下滑。報導並且提到，在全球範圍內，比亞迪已超越特斯拉，成為全球最大的電動車製造商。

路透則報導說，特斯拉該公司去年報告年度交付量首次下降，分析師預計，繼第一季下降 13% 之後，今年交付量將再次下降。馬斯克本周稍早表示，特斯拉的銷售情況已經好轉，除歐洲以外，其他地區的需求也很強勁。

日前，比亞迪歐洲公司副總經理在金融時報主辦的未來汽車峰會上曾表示，比亞迪提供從電動車到插電式混合動力汽車的「全系列」產品，以滿足整個歐洲中國「多樣化的客戶群」。

特斯拉 電動車 比亞迪

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