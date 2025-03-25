比亞迪今年銷售上看600萬輛 胡連、凡甲等出貨喊衝

比亞迪去年營收突破千億美元，首度超越特斯拉，看好今年電動車與混合能源車合計銷量將由去年的427萬輛，成長至五、六百萬輛。（新華社）

中國電動車 大廠比亞迪 去年營收突破千億美元，首度超越特斯拉 ，看好今年電動車與混合能源車合計銷量將由去年的427萬輛，成長為500萬至600萬輛。法人看好，比亞迪銷量續揚，有助台半、強茂、胡連、凡甲等供應鏈出貨。

綜合外媒報導，比亞迪揭露的數據顯示，2024年電動車銷售176萬輛，加計混合能源車，總銷售達427.2萬輛，年增41％，推動全年營收達1,071億美元，首度超越特斯拉。

比亞迪預期，今年電動車與混合能源車合計銷量達500萬至600萬輛，創歷史新高。

比亞迪公告財報後，25日在港股收盤跌3.52％、收港幣389.2元，股價雖然下跌，但仍站在波段高點，市值港幣1.19兆元（約1530.6億美元），仍在港交所企業市值排名前50大。特斯拉24日美股收盤則大漲11.9%、收278.39美元，25日早盤由紅翻黑。

法人指出，比亞迪今年銷售看俏，主因在製造汽車零組件供應鏈已掌握關鍵技術，舉凡電池模組、馬達及半導體零組件供應都由指標大廠供給，使比亞迪在車輛最後系統整合良率得以追上全球知名車廠。

由於電動車、混合能源車等非傳統燃油車款需要因應車輛瞬間大電流，需要採購更加高規格的ESD、TVS等分離式元件，強茂、台半等功率半導體廠扮演比亞迪分離式元件重要供應商。

另外，由於當前車款不論在先進輔助駕駛（ADAS）或資通訊影音娛樂系統規格都相較以往出現明顯升級，在搭配使用的車用乙太網路連接器同樣需要支援更高傳輸速度，連接器廠胡連、凡甲也將跟著比亞迪，搶搭這波商機。

法人看好，比亞迪積極衝刺銷量之餘，胡連、凡甲有望搭上這波電動車及混合能源車的新減碳浪潮，推動出貨量全力衝高。

綜觀來看，比亞迪在電動車、混合能源車等非傳統燃油車市場表現相當積極，符合當前全球減碳趨勢。比亞迪深耕大陸市場之外，也積極揮軍日本、歐洲及東南亞等地，隨著比亞迪積極拓市擴張版圖，供應鏈也將受惠。