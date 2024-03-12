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賓士CEO：反對歐盟提高中國電動車關稅 保護主義是錯誤道路

編譯季晶晶／綜合外電
賓士汽車執行長Ola Källenius反對提高中國進口電動車的關稅。（美聯社）
賓士汽車執行長Ola Källenius反對提高中國進口電動車的關稅。（美聯社）

賓士汽車執行長Ola Källenius呼籲布魯塞爾，降低從中國進口電動車關稅，此時正值歐盟執委會考慮提高進口關稅，並調查北京對汽車業的補貼。

Källenius接受英國金融時報採訪時表示，中國想向歐洲出口電動車是「競爭的自然發展」。長期而言，競爭加劇有助歐洲車廠生產出更好的車。他反對提高進口關稅，指保護主義是「走上錯誤道路」。

法國汽車製造商如Stellantis和雷諾等，在中國沒有大型業務，大肆強調中國電動車的威脅，然而，德國汽車製造商有不同的立場，後者有很大一部分的銷售和利潤依賴中國。例如賓士汽車有三分之一銷往中國，福斯汽車40%的銷量也靠中國市場。德國車廠比較擔心北京和中國消費者的潛在報復。另外，中國的吉利汽車和上汽集團持有賓士五分之一的股份。

Källenius表示，賓士未要求（歐盟執委會）調查，也沒要求保護，相信最好的中國公司也不要求保護，「他們想像其他人一樣在世界上競爭」。他主張公平競爭，雙方都注意「建設經濟雙贏局面」。

目前，中國電動車銷往歐洲要徵收10%的關稅，歐洲汽車製造商銷往中國的關稅是15%，這也是在中國銷售的德國車大多在內地製造的部分原因。

關稅 電動車 德國

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