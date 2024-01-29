很會賺 比亞迪平均日賺1120萬 去年淨利逾40億美元

比亞迪預計2023年淨利潤達290億至310億人民幣，較前一年同期大增逾七成。（路透）

中國本土車廠比亞迪29日晚間發布2023年業績預告，預計2023年淨利潤 達290億至310億（人民幣，下同，約40.87億至43.69億美元），較前一年大增74.46%至86.49%。據此估算，比亞迪在2023年平均每天賺7945.21萬至8493.15萬（約1120萬至1197萬美元），為比亞迪上市以來最好的年度成績單。

iChoice數據顯示，機構對比亞迪2023年淨利潤預測平均值為283.32億，顯示比亞迪業績預告基本符合市場預期。

從產銷數據來看，2023年全年比亞迪累計生產新能源汽車304.52萬輛，較上年同期增長62.24%；累計銷售新能源汽車302.44萬輛，年增62.30%。其中新能源乘用車海外銷量24.3萬輛，年增334.2%。

比亞迪在公告中指出，新能源汽車行業在2023年內繼續保持高速增長態勢，公司新能源汽車銷量再創歷史新高，進一步鞏固全球新能源汽車銷量第一的領先地位。儘管行業競爭更為激烈，公司憑借品牌力的不斷提升、出海銷量的快速增長、持續擴大的規模優勢和強大的產業鏈成本控制能力，盈利實現大幅改善，展現了強大的韌性。

展望2024年，機構普遍認為比亞迪將繼續引領行業增長，銷量預期為400萬輛左右。

此外，比亞迪的手機組件與組裝業務盈利能力也在增強。2020年至2022年，比亞迪手機組件及組裝業務毛利率 分別為11.20%、7.57%、6.06%，呈逐年下降；但2023年半年報顯示，公司該業務毛利率為8.77%，年增2.70個百分點。

比亞迪表示，盈利增長主要受益於海外大客戶業務份額提升及安卓 客戶需求回暖、新能源汽車和新型智慧產品業務高速增長，產能利用率明顯提升，業務結構進一步優化，盈利能力顯著改善。

儘管業績佳，比亞迪29日股價跌3.99%，觸及自2021年5月以來的新低。花旗分析稱，比亞2023年淨利潤預測符合預期，但第四季與核心業務相關的淨利潤較上期下滑，低於持平的預期。比亞迪股票短期走勢應會受到1月行業需求疲軟、2月淡季，以及進入3月價格戰等不確定因素影響。