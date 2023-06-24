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全球第一季銷售冠軍 Tesla Model Y 美國市場還是輸「它」

記者陳威任／綜合報導
特斯拉Model Y成為第一季全球銷售冠軍。（取材自Tesla）
特斯拉Model Y成為第一季全球銷售冠軍。（取材自Tesla）

在電動車浪潮持續擴大的情況下，Tesla Model Y堪稱是今年全球市場最受注目的車款，除了第一季成為全球銷售冠軍外，更持續在全球不同市場締造屬於純電車款的歷史。即便是電動化腳步不算快的美國，Model Y依然取得不俗銷售成績，2023年前4個月的註冊量比去年翻了一番，達到127541 輛，但仍輸給美國當地最受歡迎的Ford F-150皮卡，該車同期銷量近24萬輛。

這意味著Model Y現在的銷量超過了TOYOTA Camry、Honda CR-V、TOYOTA Corolla、TOYOTA RAV4等過去主導銷售排行榜的熱門汽車和 SUV。值得注意的是，Model Y 佔特斯拉同期總註冊量（211842 輛）的一半以上。 這家電動汽車製造商第二暢銷的車型是Model 3，註冊量為 72259 輛，比去年增長28%。

Ford F-150。（圖：Ford提供）
Ford F-150。（圖：Ford提供）

截至2023年1月至4月，特斯拉是電動汽車銷量第一的汽車製造商，其註冊量為 211842 輛（同比增長 52%），BEV市場占比約60.8%。競爭對手遠遠落後，Chevrolet排名第二，Ford排名第三，分別註冊了24689 輛（BEV市場7.1%的市場占比）和 17167 輛（BEV市場4.9%的市場占比）。

Tesla Model Y。（取材自Tesla）
Tesla Model Y。（取材自Tesla）

儘管特斯拉的銷量強勁，但截至4月份，純電動汽車(BEV) 總體上僅占美國輕型汽車註冊量的7%。註冊量總計 348258輛，而整個輕型汽車市場的註冊量略高於500萬輛，雖然看起來電動化速度依然不算快，但比起去年同期來看，電動汽車的註冊量已經增長了72%。

美國市場電動車成長速度也逐漸加快。（美聯社）
美國市場電動車成長速度也逐漸加快。（美聯社）

特斯拉的業績反映了品牌CEO馬斯克今年早些時候的言論，他願意犧牲利潤來換取銷量。這一戰略似乎在美國奏效，馬斯克為特斯拉設定的50%年增長目標目前已經實現。Model Y的銷售業績也表明，馬斯克關於Model Y將在2023年成為全球銷量最高的乘用車的預測很有可能成為現實。

Model Y今年很有機會成為全球最暢銷的車款。（路透）
Model Y今年很有機會成為全球最暢銷的車款。（路透）

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