電動車新創業者賣得多虧愈多 現金續狂燒前景堪慮

新創電動車公司財報哀鴻遍野，只有Rivian Automotive令投資人滿意。（美聯社）

電動車 製造商Fisker、Nikola、Lucid 上季財報慘澹且下修生產目標，令投資人大失所望，擔心需求疲軟和價格戰之下，這些新創電動車業者前景堪憂。

特斯拉降價並增產，傳統汽車 製造商也紛紛推出平價電動車款，都不利新創電動車業者的發展。

運動休旅電動車製造商Fisker和卡車製造商Nikola周二 股價分別大跌7%和13%。生產豪華轎車的Lucid也下跌6%。

倒是Rivian Automotive上季營收 優於預期，並維每年5萬輛汽車的生產目標。Rivian周二盤後股價上漲3%。

不過，其他新創公司的低迷表現，凸顯這些業者正陷於資金吃緊的困境。這些新創公司原本挾顛覆汽車業之姿來勢洶洶，如今卻面臨著利率升高和競爭的阻力。

特斯拉執行長馬斯克在推特回應一則Lucid第1季每交付一輛車就虧損了55萬4429.59美元的訊息說：「造出原型很容易，生產很困難，實現正現金流極其痛苦。」

這款豪華轎車品牌Air製造商上季生產了2314輛車，卻燒掉8億3570萬美元現金。如今，Lucid的現金和約當現金尚有9億美元，今年生產目標由原先的1萬至1萬4000輛下降為逾1萬輛車。

CFRA分析師納爾遜說：「市場上跨界電動SUV過多，對該公司營收造成壓力。」他另表示，Fisker也面臨相當處境，虧損將隨增產擴大。

由於供應鏈問題和道路認證「更新時機」，Fisker將年產量目標從最初的4萬2400輛，降至3萬2000至3萬6000輛。

Fisker去年11月才開始生產Ocean SUV，尚有6億5250萬美元現金，也公布甚於預期的虧損。

至於Nikola，僅生產63輛車，現金卻燒掉2.4億美元。

Nikola財務長 Anastasiya Pasterick 坦言：「這種程度的現金消耗，對我們的事業來說難以為繼，我們正在尋求所有減少支出的選項。」