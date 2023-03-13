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降價不敢買 理想汽車：購車90天若降價就退差價

記者林茂仁／即時報導
理想汽車推出保價措施，自定購日起90天內，若所購車型官方售價有降價情形，理想汽車將主動返還差價。（新華社）
理想汽車推出保價措施，自定購日起90天內，若所購車型官方售價有降價情形，理想汽車將主動返還差價。（新華社）

中國汽車業者接連降價意外造成消費者卻步，民眾擔心買車後又繼續降價，理想汽車推出保價措施，自定購日起90天內，若所購車型官方售價有降價情形，理想汽車將主動返還差價。

澎湃新聞報導，理想汽車銷售人員表示，目前L7、L8、L9均可享受這一政策，主要是為了向消費者表達理想汽車確定不會降價。

近日，降價潮已席捲中國車市，包括比亞迪、大眾、長安、豐田、賓士、寶馬等在內的傳統主流品牌，以及零跑、問界等造車新勢力，均已捲入這場價格戰。然而，鋪天蓋地的降價資訊反而觸發了消費者的觀望心態，不少消費者預期隨著價格戰升溫，還能等來車企更大幅度的降價。

其實數日前，理想汽車CEO李想此前已通過社交媒體明確表示過理想汽車不會降價。

李想2日在微博上表示，由於需求遠不如預期，碳酸鋰無論如何都要大幅降價，有網友留言問「理想會降價嗎」，李想回復稱「不會」。

同在3月2日，李想在理想汽車春季媒體溝通會上明確表達了其對價格戰的看法，李想表示，車企降價並不會增加自己的銷量，而只會降低競爭對手的銷量。

對於理想汽車不會降價至人民幣30萬元（4.3萬美元）以內，李想解釋說，對價格的認知決定消費者不會接受一款售價人民幣20多萬元的中高端中大型SUV，如果我們把中型車賣到30多萬元，會賣不出去。如果我們把中大型SUV賣到20多萬元，我們也賣不出去。

李想說，幸運的是，特斯拉主動把自己的價格區間降到20萬-30萬元，這樣一來與理想汽車的交集就會變得更少，反而給理想汽車讓開空間，但不會一直幸運下去，還是得做好各種準備。

今年以來，理想汽車銷量較為穩定，交付資料顯示，理想汽車2月共計交付新車1.66萬輛，年增97.5%；1月交付新車1.51萬輛，年增長23.4%。自交付以來，理想汽車累計交付量已達到28.91萬輛。

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