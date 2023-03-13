收購Saab十年沒建樹 NEVS如今計畫裁員95%面臨破產

NEVS在2012年收購了Saab Automobile的資產，並在大約一年半後恢復生產，但一直處於不穩定狀態。圖為NEVS 9-3 EV Concept。 摘自Carscoops

瑞典汽車品牌Saab是許多人過往的回憶，更是首次接觸渦輪車的開端。不過Saab自2012年宣布破產 並由新能源公司NEVS(National Electric Vehicle Sweden)所接手，2020年由中國恆大 集團全數接收。但去年卻傳出恆大想出售NEVS的消息，如今NEVS則啟動「休眠計畫」，試圖降低公司營運成本。

上個月，NEVS啟動了一項「休眠計畫」，目的是為了降低成本並努力避免公司破產。NEVS表示，雖然他們看到了未來的機會，但很不幸的他們挑戰卻從來沒有停止過。因此，NEVS計劃裁掉320名或是近95%員工。裁員 生效後，公司將只會剩下約20名員工。

2月23日NEVS表示正在和相應的工會進行溝通和談判，以便為所有受影響的員工提供支援和法律諮詢，這不是一件簡單的事，談判會進行六個月之久。

NEVS 9-3 EV Concept。 摘自Carscoops

兩天前剛剛上任的NEVS臨時首席執行長Nina Selander表示，公司進入「休眠模式」令人非常難過，這意味著我們將被迫降低所有成本，並在公司所有部門進行裁員。這項決定是在恆大集團和投資者確定無法履行我們的合約後做出的。

NEVS在2012年收購了Saab Automobile的資產，並在大約一年半後恢復生產，但一直處於不穩定狀態。最初9-3轉型為電動車，並計劃每年在中國生產 220,000輛，但眾所皆知這從台NEVS 9-3 EV從未量產成功，之後恆大集團在2019年初收購了NEVS 51% 的股份，並在2020年買下全數股權，成為NEVS實際擁有者。但在2021年恆大負債累累，因此也想把NEVS拋售出去。