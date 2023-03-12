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比亞迪大舉開拓電動商用車市場 在美擴張計畫卻踢鐵板

記者林宸誼／綜合報導
（取材自臉書／＠BYD Europe）
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中國電動車大廠比亞迪計畫大舉開拓電動商用車領域，而比亞迪拓展商用車市場，可能有助於抵消電動乘用車潛在銷售成長放緩的影響。

華爾街日報報導，消息人士指出，比亞迪計畫未來三年在中國、歐洲、日本等市場推出新款商用車，並已為商用車部門到2025年的發展撥出逾200億美元的預算，主要用於研究、產品研發及擴產。

（取材自臉書／＠BYD Europe）
（取材自臉書／＠BYD Europe）

該產業對下一代卡車的思維開始出現轉變，而比亞迪進軍商用車領域，就是反映此一趨勢。一些公司認為，氫燃料電池等非電池技術更適合大型卡車，尤其是長途行駛的卡車，原因是如果用電池為這種卡車提供動力，電池就會很重。

（取材自臉書BYD）
（取材自臉書BYD）

比亞迪人員認為，該公司內部研發的「刀片電池」，能夠解決上述問題。「刀片電池」得名於電池組中的電芯，是長而平的刀片狀。比亞迪說，這種設計大大提高電池組的空間利用率和電池的能量密度，並最大限度減輕車身總重量。

先前比亞迪的商用車業務基本只有巴士，但在今年1月和2月，除了巴士以外，比亞迪共售出2774 輛商用車，是去年同期的10倍以上。該公司官網展示了一系列商用車車款，包括巴士、商品物流車、水泥預拌車、掃路車。

比亞迪拓展商用車市場，可能有助於抵消電動乘用車潛在銷售增長放緩的影響。中國政府已終止電動車購置政策，而中國是全球最大電動車市場。

（取材自臉書／＠BYD Europe）
（取材自臉書／＠BYD Europe）

與此同時，了解比亞迪商業計畫人士稱，在中國政府結束嚴格防疫限制措施後，比亞迪預測中國市場的商用車銷售將回升。之前防疫措施嚴重抑制公共交通和商業活動。

比亞迪也放眼全球市場。除了在中國設立幾座工廠外，也在巴西、匈牙利、印度等國家蓋商用車工廠。

不過了解比亞迪計畫人士指出，由於最近美中地緣政治關係緊張，該公司在美國的前景相對受限，比亞迪在美國的擴張計畫基本上處於擱置狀態。

自2014年以來，比亞迪已經在向美國和加拿大市場交付加州廠生產的電動巴士。該公司目前是北美最大電動巴士製造商，但產能相對較小，每年約1500輛。

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