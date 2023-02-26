休旅車全球熱銷 接下來會持續大賣？

大改款Honda CR-V預計第三季登台亮相。圖為美規車型。（取材自Honda USA）

眾所皆知休旅 車成為近年來市場最夯的車款，去年SUV 更佔全球汽車 銷量的45%，除了基數較低的電動汽車外，其他包括轎車、皮卡等車款成長幅度都受到休旅車的影響。但休旅車接下來還會持續熱賣下去嗎？還是已經到了即將轉型的時刻呢？可以確定的是，只要持續有可觀利潤，市場就會持續推出這類型產品。

2021 年，SUV佔全球新車銷量的近42%（不包括輕型商用車）。 全球消費者購買了近3190萬輛此類車輛，與 2020年的數據相比增長了13%。 這一增長非常驚人，尤其是與其他細分市場相比：轎車僅增長了1%，皮卡增長了3%。

全球休旅車銷售表現持續走高。（取材自motor1.com）

這種繁榮的原因是眾所周知的：提供更廣泛的產品，包括小型SUV到豪華休旅的加入，甚至就連不少頂級及超跑品牌都加入休旅車款，並且有明顯超越過往的買氣；更多電動化車型也以休旅車形式推出，都讓休旅車銷售更為多元。從駕駛人層面而言，休旅車除了提供更多家庭感外，車身高度較高帶來更好的視野表現也提供駕駛安全感，而且進出車輛更容易（尤其是對於年長的駕駛）。

全新首款純電BMW iX1純電運動休旅以展現前所未有的馳電之姿，開啟X家族純電世代。 （圖：汎德提供）

去年，初步數據顯示，包括印度、德國、英國、墨西哥、印尼、土耳其、馬來西亞、越南、南非、泰國和菲律賓等國家的休旅車銷售表現明顯增加。 然而，全球第二大市場美國的需求下降了7%。 中國下降2%至1040萬台。

儘管休旅車無庸置疑是目前當紅炸子雞，但也並非沒有任何潛在威脅，其中快速增長可能會受到更嚴格的污染和重量監管的威脅。雖然近代SUV透過電氣化在排放方面有了很大改善，但它們通常仍然是需要搭載排氣量更大的引擎。JATO排放數據顯示，2020年至2021年間，歐洲所有SUV類別（豪華車除外）的排放量平均下降。但是，它們達到107.9g/km的CO2總平均排放量明顯高於城市汽車、小型汽車、緊湊型汽車。

如果這種差距繼續存在，歐洲等地區的政府可能會開始針對SUV開刀，不僅是出於排放原因，也是出於空間原因。SUV總是比同類汽車更大更重。 例如在歐洲，SUV比小型車重27%。 在美國，它的重量比轎車多22%。重量及大小都更大的同時，無形之間也增加更多道路成本及環保成本。

休旅車與一般車款在車重及碳排放量方面都有明顯差距。 （取材自motor1.com）

其中，如果對SUV車款增稅肯定會讓需求降低，但相對地對製造商的盈利也會構成嚴重威脅。尤其是這幾年來汽車製造商的利潤多要歸功於過優先銷售更容易販售的SUV和EV來應對晶片短缺情況。

不過如今確實也面臨到了左右為難的困境，SUV 推動了汽車製造商從內燃機領域轉向純電動領域所需的高額投資。 歐洲、美國和亞洲品牌宣布的眾多電氣化計劃離不開汽油和柴油SUV產生的利潤。再加上各大市場持續對休旅車的需求帶動車商投資推出新車，休旅車短時間可能還是扮演舉足輕重的角色。