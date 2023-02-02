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繼北美停售之後 馬自達 6 退出英國市場

記者張振群／即時報導
日本Mazda汽車旗下中大型乘用車Mazda 6，日前退出英國市場銷售陣容。 圖／Mazda提供
日本Mazda汽車旗下中大型乘用車Mazda 6，日前退出英國市場銷售陣容。 圖／Mazda提供

日本Mazda汽車旗下中大型乘用車Mazda 6，現行第三代車型已經問世10年以上，雖然歷經多次改款來提升銷售戰力，但始終敵不過市場趨向休旅車的轉變。繼去年Mazda 6在北美市場停售之後，英國分公司也在日前刪去Mazda 6銷售頁面，間接宣布離開英國市場並將同級空缺給予Mazda CX-60休旅車。

事實上Mazda 6進軍英國市場已經有長達20年的時間，橫跨三個世代車型於當地共銷售出169,123輛新車。當中，包括第一代才有的MPS性能版本（或稱Mazdaspeed6）以及房車、旅行車型等，對品牌來說是相當重要的旗艦車款。但面臨產品老舊、改款不明確導致的銷售下滑問題，終究必須退出銷售行列。

對於英國市場，Mazda汽車目前將重心擺在新推出的Mazda CX-60休旅車，以及原本就賣得不錯的CX-5運動休旅。同時，Mazda CX-60不僅採用品牌最新Plug-in Hybrid插電式複合動力技術，未來還會增加更潔淨的柴油動力選項。而這也是目前Mazda 6的弱勢之處，畢竟現在仍沒有複合動力系統來延續產品壽命。

銷售數字也成為Mazda 6退出英國市場的主要原因之一。從Jato Dynamics的數據來分析，2021年時Mazda 6在整個歐洲地區只賣出4,865輛新車，到了去年11月更只剩下4,104輛的銷售數。對比CX-30的32,636輛、CX-5的27,828輛以及CX-60的8,162輛規模，Mazda讓Mazda 6退出英國市場或許是最好的決定。

英國 休旅 汽車

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