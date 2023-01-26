我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：過去6個月受夠了 中國有錢人加快移民計畫

高盛點名聖荷西等4城 恐重現2008房市崩盤

現代汽車將斥資85億美元發展電動車 搶攻美國市場

編譯劉忠勇／綜合外電
現代汽車積極拓展美國電動車事業，希望分享降低通膨法的好處。（路透）
現代汽車積極拓展美國電動車事業，希望分享降低通膨法的好處。（路透）

現代汽車表示 ，今年規劃投資10.5兆韓元（85億美元），將全力發展電動車，以滿足消費者對綠能車的需求。

現代汽車26日透過證交所公告，這筆資金主要將用於研發，並在美國喬治亞州興建新廠。現代汽車5月已宣布將動支55億美元在喬治亞州薩凡納（Savannah）附近興建電動組裝廠和電池廠。

現代汽車同日公布第4季獲利優於分析師所料，並以全年營收以最高成長11.5%為目標。現代汽車還意外宣布增發現金股利。受此消息激勵，現代汽車26日股價收盤大漲5.6%。

現代汽車執行副總裁徐康賢（Seo Gang-Hyun）在法說會上說：「有利的匯兌和高加值車款銷售增加，帶動2022年成長。」他並表示，全球汽車業2020年底以來飽受的晶片短缺之苦，今年應有所緩解。

現代汽車第4季營業利益較上年同期增逾一倍至 3.4兆韓元，優於分析師原估的3.1兆韓元。第4季營收增加24%至38.5兆韓元。

現代汽車電動車銷量大幅成長，新款車在美歐市場反應也不錯。現代汽車目標是在2016年全球電動車銷量能由2021年的14萬輛增加五倍至84萬輛。  

徐康賢在法說會上說，現代汽車將儘快在喬治亞州興建電動車廠，並接洽當地的電池供應商，以配合拜登政府降低通膨法（IRA）的補貼條件。他表示，現代汽車將以租賃的方式擴大在美國的銷量，以便能從IRA受益。

汽車 電動車 喬治亞州

上一則

比亞迪爭取接手福特德國工廠 啟動初步談判

延伸閱讀

電動車減稅偏袒中國 參議員曼欽提案要求延後實施

電動車減稅偏袒中國 參議員曼欽提案要求延後實施
現代汽車連續十四年榮獲顧客忠誠度第一排名

現代汽車連續十四年榮獲顧客忠誠度第一排名
加州零排放車輛 占去年新車銷售量19%

加州零排放車輛 占去年新車銷售量19%
現代汽車榮獲消費者指南®2023最佳購買大獎

現代汽車榮獲消費者指南®2023最佳購買大獎

熱門新聞

（取材自Ford）

懷州共和黨州議員籲：2035年後該州「禁止銷售電動車」

2023-01-20 02:20
特斯拉將投資36億美元在內華達州雷諾（Reno）既有工廠附近興建兩座工廠。(路透)

特斯拉砸36億內華達蓋工廠 生產電動卡車和4680電池

2023-01-25 02:15
特斯拉（Tesla）上季營收和獲利雙雙優於預期。(路透)

特斯拉財報優於預期 馬斯克曝今年產量上看200萬輛

2023-01-25 23:05
大改款第二代Hyundai Kona N Line。 摘自Hyundai

突破自我的大改款 第二代Hyundai Kona韓國發表上市

2023-01-20 11:21
BMW在2022年於全球共交付2,100,692輛，雖然與2021年相比衰退了5.1%，但BMW最終仍舊奪得豪華品牌銷售冠軍且達成二連霸。 取自BMW網站

去年銷量跌逾5%也無妨 BMW再度稱霸全球豪車銷售榜

2023-01-18 11:11
Tesla 2022年在美國市場交付了約491000輛，擠下了連三年稱霸的BMW，成為去年美國市場豪華品牌銷售冠軍。（取材自Tesla）

擠下連3年稱霸BMW 特斯拉奪2022北美豪華品牌銷售王

2023-01-17 02:50

超人氣

更多 >
老本不經花…100萬退休存款 這些州只能撐10-15年

老本不經花…100萬退休存款 這些州只能撐10-15年
槍案折射華人舞文化…孤獨男女渴求第二春 舞蹈社是社交聖地

槍案折射華人舞文化…孤獨男女渴求第二春 舞蹈社是社交聖地
槍案後 華爾街日報：亞洲人太多…華人很受傷

槍案後 華爾街日報：亞洲人太多…華人很受傷
殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍

殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍
華州槍擊案3人喪命 21歲槍手與母親通話後飲彈自盡

華州槍擊案3人喪命 21歲槍手與母親通話後飲彈自盡