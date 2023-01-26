現代汽車將斥資85億美元發展電動車 搶攻美國市場

現代汽車積極拓展美國電動車事業，希望分享降低通膨法的好處。（路透）

現代汽車 表示 ，今年規劃投資10.5兆韓元（85億美元），將全力發展電動車 ，以滿足消費者對綠能車的需求。

現代汽車26日透過證交所公告，這筆資金主要將用於研發，並在美國喬治亞州 興建新廠。現代汽車5月已宣布將動支55億美元在喬治亞州薩凡納（Savannah）附近興建電動組裝廠和電池廠。

現代汽車同日公布第4季獲利優於分析師所料，並以全年營收以最高成長11.5%為目標。現代汽車還意外宣布增發現金股利。受此消息激勵，現代汽車26日股價收盤大漲5.6%。

現代汽車執行副總裁徐康賢（Seo Gang-Hyun）在法說會上說：「有利的匯兌和高加值車款銷售增加，帶動2022年成長。」他並表示，全球汽車業2020年底以來飽受的晶片短缺之苦，今年應有所緩解。

現代汽車第4季營業利益較上年同期增逾一倍至 3.4兆韓元，優於分析師原估的3.1兆韓元。第4季營收增加24%至38.5兆韓元。

現代汽車電動車銷量大幅成長，新款車在美歐市場反應也不錯。現代汽車目標是在2016年全球電動車銷量能由2021年的14萬輛增加五倍至84萬輛。

徐康賢在法說會上說，現代汽車將儘快在喬治亞州興建電動車廠，並接洽當地的電池供應商，以配合拜登政府降低通膨法（IRA）的補貼條件。他表示，現代汽車將以租賃的方式擴大在美國的銷量，以便能從IRA受益。