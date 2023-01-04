我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

工作簽證費大漲3到4倍 H-1B從470元調漲至1595元

眾院議長選舉6輪仍「難產」 麥卡錫再丟1票

GM超車Toyota重返美國銷售王 但車市銷量跌10年谷底

編譯林奇賢／即時報導
通用汽車（GM）去年在美銷量超越豐田汽車（Toyota），重新奪回前年讓出的銷售冠軍寶座。（路透）
通用汽車（GM）去年在美銷量超越豐田汽車（Toyota），重新奪回前年讓出的銷售冠軍寶座。（路透）

通用汽車（GM）去年在美銷量超越豐田汽車（Toyota），重新奪回前年讓出的銷售冠軍寶座。整個車市而言，供應鏈問題持續攪局、庫存不足的經銷商無車可賣，導致許多車廠去年在美銷量下滑，研調機構估計所有汽車品牌的總銷量可能不到1400萬輛，改寫十多年來最低紀錄。

通用汽車去年在美銷量增加3%至230萬輛，豐田則減少9.6%至210萬輛，在此長彼消下，通用汽車重回美國市場銷售冠軍。通用2021年在美銷量以些微差距敗給豐田，讓出冠軍寶座，為1931年來首見。

但通用繳出如此表現，是少數的例外。各大車廠4日公布的數據顯示，去年在美銷量大多都下滑，福特汽車（Ford）預定5日公布當地銷售數據。根據研調機構J.D. Power和LMC Automotive聯合預測的結果，各大車廠去年在美總銷量估計為1370萬輛，不僅比2021年減少8%，還寫下2011年來最低紀錄。

不過，預料美國汽車銷量今年將回升，因晶片供給增加，讓持續的生產瓶頸得以紓解，並提高經銷商的庫存。

在2020年新冠疫情爆發前，美國汽車銷量連續五年突破1700萬輛，隨後碰上疫情引發的供應鏈問題，導致交車延誤，影響銷量。

幾名汽車業主管表示，去年第四季銷量相對強勁，令人寬心，主要是零件供應情況改善、工廠加速生產所致。不過在供給問題獲改善後，有些人可能轉而擔憂需求問題，因為目前利率攀升、通膨壓力高昂，會影響消費者購買新車的負擔能力。

豐田北美銷售主管霍利斯表示：「前景並沒有完全不妙。我們認為2023年數字將上揚，雖然不會達到我們想要的高水準，但會朝正確方向邁進。」

J.D. Power數據另顯示，電動車銷量去年在美國零售市場的占比為6%，高於2021年的3%左右。

汽車 豐田 疫情

上一則

在車上玩3A大作 輝達雲端遊戲服務將結合車載系統

延伸閱讀

中外長秦剛投書華郵：中美關係大門已打開 不會關上

中外長秦剛投書華郵：中美關係大門已打開 不會關上
拜登：考慮向烏克蘭提供布萊德雷戰車

拜登：考慮向烏克蘭提供布萊德雷戰車
台海局勢緊繃 美智庫連3年列全球最高風險

台海局勢緊繃 美智庫連3年列全球最高風險
台美21世紀貿易倡議有進展 USTR：美台14日至17日談判

台美21世紀貿易倡議有進展 USTR：美台14日至17日談判

熱門新聞

建議先開冷氣除霧後再開暖氣、避免玻璃起霧造成行車隱患。（示意圖／取材自pexels）

先開冷氣再開暖氣「寒冬行車4危機」要注意

2023-01-01 02:12
分析師認為，特斯拉今年第4季的交車量可望再創紀錄。 路透

特斯拉交車量可望再創紀錄 但今年股價暴跌已難回天

2022-12-30 10:49
電動車大廠特斯拉（Tesla）即將發布去年度第4季交車量，預料將落在42萬輛左右。(路透)

特斯拉將發布Q4交車量 預料落在42萬輛 牽動股價

2023-01-01 22:30
根據美國財政部，透過租賃商務車條款，部分進口電動車也符合抵稅補助資格。(美聯社)

美解決IRA電動車補助爭議 非北美製進口車也有辦法抵稅

2022-12-29 22:06
電動車大廠特斯拉（Tesla）的大中華區總裁朱曉彤。（路透）

特斯拉大中華區總裁朱曉彤 傳接掌北美市場銷售業務

2023-01-02 21:32
今年前九個月，全國失竊汽車總數已超過74萬輛，總值逾66億元，創下2008年來最高紀錄。圖為舊金山一輛遭破窗而入的汽車，滿地碎玻璃。(美聯社)

今年全美已逾74萬輛車被偷 警方不滿法院輕放竊車賊

2022-12-30 20:35

超人氣

更多 >
搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命
小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪
華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年
上海灘、獅子山下 香港名作曲家顧嘉煇 92歲加拿大逝世

上海灘、獅子山下 香港名作曲家顧嘉煇 92歲加拿大逝世

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋