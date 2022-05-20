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全球唯二賓士古董跑車之一1.43億美元落槌 拍賣新天價

中央社倫敦19日綜合外電報導
全球僅存兩輛的其中一輛1955年賓士古董跑車，5月稍早以1億3500萬歐元（約1.43億美元）天價拍出。美聯社
全球僅存兩輛的其中一輛1955年賓士古董跑車，5月稍早以1億3500萬歐元（約1.43億美元）天價拍出。美聯社

RM蘇富比今天宣布，全球僅存兩輛的其中一輛1955年賓士古董跑車，5月稍早以1億3500萬歐元（約1.43億美元）天價拍出，成為有史以來拍賣售價最高汽車

RM蘇富比（RM Sotheby's）經典名車拍賣公司在聲明中說，賓士300 SLR Uhlenhaut跑車被賣給一位私人收藏家，售價幾乎是先前汽車創紀錄售價的3倍。先前最高價的拍賣汽車是由一輛1962年法拉利250 GTO在2018年拍賣時創下，售價超過4800萬美元。

RM蘇富比說，僅限受邀者參加的拍賣會5月5日於德國斯圖加特（Stuttgart）的賓士博物館舉行，這輛古董跑車的高價使其成為「任何收藏類別拍賣會上售出的前10大最有價值物品」。

根據法新社近年對拍賣會上售出的藝術品排名，賓士300 SLR Uhlenhaut跑車排名第6或第7，歷史最高價由義大利文藝復興巨匠達文西（Leonardo da Vinci）的曠世鉅作「救世主」（Salvator Mundi）保持，救世主在2017年11月以4億5030萬美元拍出。

其次是安迪．沃荷（Andy Warhol）1964年創作的「槍擊瑪麗蓮─鼠尾草藍版」（Shot Sage Blue Marilyn），於這個月以1億9504萬美元成交。

根據RM蘇富比的說法，這輛車是賓士賽車部門製造的兩輛原型車之一，並以這輛車的創造者兼總工程師烏倫豪特（Rudolf Uhlenhaut）的名字命名。

RM蘇富比說：「私人買家已經同意，賓士300 SLR Uhlenhaut跑車將在特殊場合公開展出，而第二輛300 SLR Uhlenhaut跑車仍由賓士公司所有，並將繼續在斯圖加特的賓士博物館展出。」

根據RM蘇富比和媒體報導，賓士300 SLR 跑車以其不尋常的線條和蝴蝶車門聞名，並以W196 R Grand Prix賽車為模型，這款車在1954年和1955年兩度贏得世界一級方程式錦標賽（F1）冠軍。

不過，賓士車隊在1955年6月發生悲劇，在24小時利曼大賽（24h Le Mans）中，一輛賓士300 SLR車輛發生碰撞，造成法國車手列文（Pierre Levegh）和83名觀眾死亡。

那是賽車史上最致命悲劇，迫使賓士公司退出這項運動多年。

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