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超跑休旅Urus助陣 Lamborghini第一季銷售量創新紀錄

記者陳威任／綜合報導
Lamborghini旗下超級休旅Urus。 圖／Lamborghini提供
Lamborghini旗下超級休旅Urus。 圖／Lamborghini提供

全球都在夯休旅，就連超跑大廠也不例外，而且只要推出休旅車，銷售量就有明顯上升。最新的例子來自義大利超跑Lamborghini，第一季以單季2,422輛的成績，刷新了他們的最佳季銷售紀錄，其中銷售最好的車款，就是旗下休旅Urus，共繳出1,382輛過半數的成績。

在疫情威脅稍稍減緩後，Lamborghini第一季繳出佳績。 圖／Lamborg...
在疫情威脅稍稍減緩後，Lamborghini第一季繳出佳績。 圖／Lamborghini提供

事實上，受到新冠肺炎疫情停工70天的影響，Lamborghini在2020年的銷售表現其實並不理想，僅繳出7,430輛的銷售量，與2019年相比衰退了9%。而今年在重振旗鼓之後，整體銷售表現也有了反彈。

公司總裁兼執行長Stephan Winkelmann表示，儘管市場面臨挑戰和不確定性，Lamborghini仍繼續以強勁的吸引力來應對市場需求。我們準備追求設定的新目標，並通過重大創新對正在影響整個汽車行業的大規模轉型做出具體回應。

Lamborghini總裁兼執行長Stephan Winkelmann表示，公司...
Lamborghini總裁兼執行長Stephan Winkelmann表示，公司追求設定的新目標，並通過重大創新對正在影響整個汽車行業的大規模轉型做出具體回應。 圖／Lamborghini提供

攤開第一季2,422輛銷售清單中，除了Urus交出了1,382輛及57%的占比，其次為賣出753輛的Huracán，「大牛」Aventador車系則有287輛；其中又以美國、中國與德國的銷售情況最佳，但原廠並沒有公布各市場詳細的銷售數字。

休旅 超跑 義大利

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