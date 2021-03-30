Honda英國工廠找到買主了 英製Civic今年7月確定停產

Honda英國Swindon工廠即將出售給歐洲最大的新建工業和物流設施開發商Panattoni。摘自Honda

早在2019年Honda 就決定要結束英國 產線，並關閉當地Swindon工廠，作為Honda全球重組戰略的一部分。該工廠目前正在生產Civic，預定於今年7月結束生產，該產線Civic產能將會由日本 本土工廠吸收並生產新一代車型。

而即將關閉的英國Swindon工廠，Honda也為它找到了下一任買主，即將出售給歐洲最大的新建工業和物流設施開發商Panattoni。

Honda Civic Prototype。摘自Honda

Honda英國製造總監Jason Smith表示：「我們很高興找到有能力的新廠商能夠承接工廠，通過與Panattoni的合作以及與Swindon Borough委員會的初步討論，我們相信Panattoni會以即時商業的方式推動開發，並為Swindon工廠和社區帶來令人興奮的前景」。

Honda還將尋找工廠周邊可運用地區，以供相鄰社區利用的機會。摘自Honda

Honda將在現行款Civic的生產結束後退役該工廠，並將於2022年春季移交給Panattoni。根據最新消息，Honda將在日本琦玉縣寄居町的工廠生產下一代Civic。而Honda之所以選擇怡回日本工廠生產，是因為英國脫歐後，回日生產進口可能會實現零關稅，並且順便提高該工廠的生產使用率。

Panattoni已承諾對該工廠投資超過7億英鎊，以吸引新雇主並希望在Swindon擴張現有企業服務。Honda還將探索在工廠邊緣的區域，以供相鄰社區利用的機會。