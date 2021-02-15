中國市場前景看好！Lexus去年全球銷售僅衰退6％

日本豪華車廠Lexus，去年因中國市場成長幫助全年銷售成績僅衰退6％。 圖／Lexus提供

2020年台灣新車登錄數22,678台再創歷史新高的日本 豪華汽車 品牌Lexus，日前公布去年全球銷售報告。受到新冠病毒疫情影響，縱使Lexus擁有豐富的休旅銷售陣容，以及出色的Hybrid複合動力系統，但仍舊不敵大市場趨勢出現微幅衰退。當中，值得注意的是中國，為全球各重點市場中擁有亮眼銷售增長的區域。

中國為Lexus全球各重點市場中擁有亮眼銷售增長的區域。 圖／Lexus提供

日本豪華汽車品牌Lexus，2020年於全球共銷售出718,715輛各式新車，相比2019年減少約4.6萬輛。不過Lexus提及，雖然去年上半年（1-6月）銷售總額約為304,000輛（減少16％），但下半年（7-12月）的銷售反彈（415,000輛、成長2％），幫助Lexus汽車的整年度銷售，僅有6％的銷售衰退。

日本豪華汽車品牌Lexus，2020年於全球共銷售出718,715輛各式新車，相比2019年減少約4.6萬輛。 圖／Lexus提供

銷售區域方面北美仍是Lexus汽車最大銷售市場，去年銷售約297,000輛（減少9％），其次則是中國銷售約225,000輛各式新車，相比其他重點市場更是唯一繳出銷售增長11％的區域，原廠未來也持續看好。至於歐洲地區2020年Lexus新車銷售量約為71,000輛（減少19％）、日本當地則是49,000輛（減少21％）。

2020年Lexus在中國銷售約225,000輛各式新車，且相比其他重點市場也是唯一繳出銷售增長11％的地區。 圖／Lexus提供

展望2021年，Lexus汽車全球總裁佐藤晃司透露，在今年春季時將會發表一輛概念車 並帶來品牌新願景。這輛概念車也會是Lexus下世代的發展目標，隨後根據這樣的新理念，於今年推出第一款新車，並在明年以及往後再繼續推出新產品。