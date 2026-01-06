Nvidia參戰自駕計程車 宣布2027偕伴測試 自駕等級直上Level 4

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳5日在CES展上的演說中，提到自駕車。(路透)

Nvidia輝達 （又譯英偉達）周一（5日）宣布，最快將於2027年與合作夥伴測試自駕計程車（robotaxi）服務，顯示公司正積極布局自動駕駛市場，希望成為關鍵角色。

輝達上月在舊金山 舉行一場自駕展示活動，公司人員當時表示，自駕計程車服務將與合作夥伴共同推出，採用具備「Level 4」自動駕駛能力的車輛，也就是能在特定、事先定義的區域內，完全不需人類干預即可行駛。不過，輝達拒絕透露未來實際試行營運地點以及合作夥伴是誰。

輝達汽車事業副總裁吳新宙在活動中只說：「我們可能會先從有限規模開始，與夥伴合作，逐步站穩腳步。」

輝達執行長黃仁勳曾表示，機器人技術——包括自駕車 ——是公司僅次於人工智慧（AI）的第二重要成長動能。他周一在CES展上的又提到，「我們想像有一天，路上會有十億輛汽車都是自動駕駛」；「車子可以是你向他人租用供你調度的自駕計程車，或者是自己擁有它」。

輝達其實從2015年開始，就以「Drive」品牌向汽車產業提供晶片與相關技術，這一塊業務至今仍僅占公司營收的一小部分。截至去年10月那一季，汽車與機器人晶片營收為5.92億美元，約占輝達總營收的1%。

上個月輝達表示，已開發可支援自動駕駛汽車的軟體，預計2026年底推出的部分賓士（Mercedes-Benz）車款，將可使用輝達相關技術在舊金山等城市中行駛。

這意味著，除了晶片，輝達也向汽車製造商銷售運算資源、模擬軟體，協助車廠訓練自動駕駛模型並開發相關技術。

現在輝達宣布進軍自駕計程車市場，更顯示在自駕車這個領域，輝達的目標不限於私人車輛，也鎖定自動駕駛車隊市場。

輝達上個月為媒體和分析師舉辦的自駕展示活動中，使用的是2026年款賓士CLA轎車，自駕等級屬於「Level 2 Plus Plus」，與特斯拉（Tesla）的「完全自動駕駛」（FSD）模式相近。試乘時配有安全駕駛在車上監看行車狀況，必要時介入。

輝達說，公司的自駕系統未來將能實現「停車位到停車位」的自動駕駛，亦即能從起始停車位直接行駛至目的地的停車位。

近年生成式AI技術多有突破，能讓自動駕駛演算法更為成熟。輝達的目標是在2028年，於消費型車輛中實現點對點的自動駕駛功能。最終，希望讓汽車本身就像一名真正的駕駛，使用者只需直接與車輛對話即可。