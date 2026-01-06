我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普二度執政後財富大增 淨資產從39億增加到73億

黃仁勳CES發表自駕AI、超級晶片 演講3大亮點一次看

Nvidia參戰自駕計程車 宣布2027偕伴測試 自駕等級直上Level 4

編譯黃淑玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳5日在CES展上的演說中，提到自駕車。(路透)
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳5日在CES展上的演說中，提到自駕車。(路透)

Nvidia輝達（又譯英偉達）周一（5日）宣布，最快將於2027年與合作夥伴測試自駕計程車（robotaxi）服務，顯示公司正積極布局自動駕駛市場，希望成為關鍵角色。

輝達上月在舊金山舉行一場自駕展示活動，公司人員當時表示，自駕計程車服務將與合作夥伴共同推出，採用具備「Level 4」自動駕駛能力的車輛，也就是能在特定、事先定義的區域內，完全不需人類干預即可行駛。不過，輝達拒絕透露未來實際試行營運地點以及合作夥伴是誰。

輝達汽車事業副總裁吳新宙在活動中只說：「我們可能會先從有限規模開始，與夥伴合作，逐步站穩腳步。」

輝達執行長黃仁勳曾表示，機器人技術——包括自駕車——是公司僅次於人工智慧（AI）的第二重要成長動能。他周一在CES展上的又提到，「我們想像有一天，路上會有十億輛汽車都是自動駕駛」；「車子可以是你向他人租用供你調度的自駕計程車，或者是自己擁有它」。

輝達其實從2015年開始，就以「Drive」品牌向汽車產業提供晶片與相關技術，這一塊業務至今仍僅占公司營收的一小部分。截至去年10月那一季，汽車與機器人晶片營收為5.92億美元，約占輝達總營收的1%。

上個月輝達表示，已開發可支援自動駕駛汽車的軟體，預計2026年底推出的部分賓士（Mercedes-Benz）車款，將可使用輝達相關技術在舊金山等城市中行駛。

這意味著，除了晶片，輝達也向汽車製造商銷售運算資源、模擬軟體，協助車廠訓練自動駕駛模型並開發相關技術。

現在輝達宣布進軍自駕計程車市場，更顯示在自駕車這個領域，輝達的目標不限於私人車輛，也鎖定自動駕駛車隊市場。

輝達上個月為媒體和分析師舉辦的自駕展示活動中，使用的是2026年款賓士CLA轎車，自駕等級屬於「Level 2 Plus Plus」，與特斯拉（Tesla）的「完全自動駕駛」（FSD）模式相近。試乘時配有安全駕駛在車上監看行車狀況，必要時介入。

輝達說，公司的自駕系統未來將能實現「停車位到停車位」的自動駕駛，亦即能從起始停車位直接行駛至目的地的停車位。

近年生成式AI技術多有突破，能讓自動駕駛演算法更為成熟。輝達的目標是在2028年，於消費型車輛中實現點對點的自動駕駛功能。最終，希望讓汽車本身就像一名真正的駕駛，使用者只需直接與車輛對話即可。

輝達 自駕車 舊金山

上一則

全美2025年新車銷量微增2.4% 2026年恐轉萎縮

延伸閱讀

黃仁勳CES發表自駕AI、超級晶片 演講3大亮點一次看

黃仁勳CES發表自駕AI、超級晶片 演講3大亮點一次看
Nvidia CES放大招：汽車平台Alpamayo讓車會推理、機器人AI模型登場

Nvidia CES放大招：汽車平台Alpamayo讓車會推理、機器人AI模型登場
CES來了 Nvidia電力革命再進化

CES來了 Nvidia電力革命再進化
黃仁勳大秀全新Rubin晶片 宣告如期備妥 大客戶下半年正式部署

黃仁勳大秀全新Rubin晶片 宣告如期備妥 大客戶下半年正式部署

熱門新聞

2018年款特斯拉Model 3電動車車門把手。(路透)

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

2025-12-22 20:04
特斯拉的全球最大電動車製造商桂冠可能落入比亞迪之手。後者實現全年銷量目標，2025年極可能超越特斯拉。（路透）

特斯拉電動車王座拉警報 銷量陰霾籠罩 股價靠「想像力」護盤

2026-01-02 00:10
12月2日，在泰國首都曼谷舉行的泰國國際車展上，人們參觀比亞迪展台。(新華社)

日媒：中國2025汽車銷量首度超越日本 躍居全球第一

2025-12-30 02:40
電動車製造商特斯拉2025年全球交車量為163萬6129輛車，被比亞迪的226萬輛超車。(路透)

去年交車量163.6萬輛…特斯拉輸比亞迪 丟全球電動車寶座

2026-01-03 01:30
特斯官網罕見發布悲觀的分析師銷量預期，料本（第4）季交付422,850輛車，較去年同期下降15%。（歐新社）

特斯拉罕見揭示分析師悲觀預估 Q4交車恐年減15% 年銷量再度衰退

2025-12-30 18:58
美國2025年新車銷量在關稅、供應鏈及電動車補貼縮水等逆風下，仍微幅成長2.4%，但車價居高不下，2026年銷量恐轉為下滑。圖為通用汽車旗下凱迪拉克。(路透)

全美2025年新車銷量微增2.4% 2026年恐轉萎縮

2026-01-05 20:54

超人氣

更多 >
全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家

全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家
抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材
「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」
加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」
美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？

美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？