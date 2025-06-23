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爭議聲中 雷軍稱6/26發布小米首款運動型多用途車

記者賴錦宏／即時報導
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小米首款SUV「小米YU7」，將於26日晚間正式發布。（取材自小米汽車官網）
小米首款SUV「小米YU7」，將於26日晚間正式發布。（取材自小米汽車官網）

中國科技巨頭小米的創始人雷軍宣布，小米首款運動型多用途車（SUV）將在26日正式發布。稍早，小米電動車小米SU7 Ultra出現多起爭議，引發消費者對小米汽車的信心。

雷軍23日在微博發文說，小米首款SUV「小米YU7」，將於26日晚間7時正式發布。同一時間發布的新品還包括摺疊手機Xiaomi Flip2、搭載玄戒O1旗艦晶片的小米平板7S Pro等。

雷軍說：「這次新品比較多，時間比較長，請大家提前做好準備。」

小米尚未公布這款車型的售價，但暗示其高配版本可能比對手特斯拉熱銷車型Model Y貴6萬至7萬（人民幣，下同）。

此前，小米的一輛電動車在3月發生嚴重車禍引起爆炸燃燒，導致車上三人死亡，小米遲遲未對該車禍有清楚的說明，引發外界對該品牌汽車安全性的擔憂。

雷軍早前也在微博上坦言：「走過最艱難的時刻」。

5月，小米SU7 Ultra車主群起發動碳蓋風波。有車主花4.2萬選裝件被質疑僅為外觀裝飾，毫無作用和價值，車主集體抗議要求退訂；隨後鎖馬力事件再掀波瀾，小米緊急道歉並補償，但信任危機已難平息。

小米 雷軍 電動車

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