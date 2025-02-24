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大車廠力拚穩住獲利 加強投資新款混動車、升級款油車

編譯葉亭均／即時報導
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各大車廠正重新加強推出新型混合動力車與升級版汽油引擎車，以便在邁向電動車時代的過程中先強化獲利。（美聯社）
各大車廠正重新加強推出新型混合動力車與升級版汽油引擎車，以便在邁向電動車時代的過程中先強化獲利。（美聯社）

各大車廠正重新加強推出新型混合動力車與升級版汽油引擎車，此時高層主管尋求在等待電動車成為主流的過程中強化獲利。

英國金融時報報導，通用、保時捷、BMW和賓士在過去幾周都已承諾投資開發新型或升級版的內燃機引擎車與混合動力車款，即便同時間也增加推出電動車款以符合歐洲和各地更嚴格的廢氣排放規定。

根據標普全球汽車的數據，全球推出內燃機引擎車與混合動力車型的新車款將比去年增加9%，其中，汽油車型推出量預期減少4%，減至205款，而新推出的混合動力車款預期增加43%至116款。

賓士上周公布，計畫從今年到2027年推出19款汽油車，相較下，新推出的電動車款為17款。此前，由於電動車需求成長放緩，衝擊賓士的銷售與獲利。

賓士執行長康林松向投資人表示：「如果你不相信市場將在2030年完全轉向電動，那麼完全放棄穩健且具有獲利能力的內燃機汽車事業，在經濟上是不合理的。」

保時捷去年其電動車Taycan的銷量銳減49%，使該公司反思其電動車策略，本月宣布調整未來產品規畫，並投資8億歐元開發新型內燃機與混合動力車。

傳統車廠在投資未來電動與混合動力車款的同時，必須加強維持內燃機技術的時間比預期更久。結合電池和內燃機的混合動力車款獲利能力較高，也能讓車廠符合減排需求。歐盟2025年的規定要求各車廠的平均碳排放量須比2021年減少15%。此外，歐盟也計畫2035年全面禁售新的汽油與柴油車。

目前汽車業者正請求讓碳排規定與2023年禁令具有彈性，而BMW則呼籲取消禁令。近幾周，Volvo、賓士與雷諾都預測今年獲利會降低，原因是全球關稅戰風險加劇，而且須滿足更嚴格排放標準的成本上升。這使得車廠更難以放棄具有較高利潤的燃油與混合動力車款。電動車生產成本遠高於汽油車，原因是電池成本高昂，這代表車廠的電動車產品利潤率較低。

歐洲最大車廠福斯（Volkswagen）內部人士透露，對於在2033年前於歐洲市場完全停賣燃油車的計畫不再篤定，「如果消費者仍然想要燃油車，那麼停止生產將是愚蠢決定」。

在美國，通用汽車也在升級內燃機車款。儘管通用去年在美國的電動車市占率從6%上升至9%，但高層主管擔心在美國總統川普暗示將取消電動車補貼後，整體市場可能會放緩。

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