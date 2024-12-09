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中國汽車前10月銷量逾1800萬輛 「斷層式」領先美國

記者賴錦宏／即時報導
統計顯示，今年前十個月，中國以1,803.02萬輛的銷量居全球之冠。圖為12月5日開幕的「廣西—東盟（南寧）國際汽車展覽會」。（中新社）
統計顯示，今年前十個月，中國以1,803.02萬輛的銷量居全球之冠。圖為12月5日開幕的「廣西—東盟（南寧）國際汽車展覽會」。（中新社）

汽車專業網站發布最新數據指出，今年前十個月，全球汽車銷量前十大國家榜中，中國以1,803.02萬輛銷量，「斷層式」領先第二位的美國，差距達450萬輛。另一統計顯示，今年10月，全球新能源汽車品牌銷量由比亞迪奪冠，銷量達48.3萬輛，領先次位特斯拉四倍，更是第二至第九位的銷量總和。

《易車榜》數據指出，汽車銷量榜單第二的美國，今年前十個月汽車累計銷量1,349.76萬輛；不過，美國汽車總銷售量雖不及中國，但是每千人汽車擁有量超過800輛，仍是全球人均擁車率最高的國家。

數據並指出，中國今年前十個月的新能源汽車（電動汽車、插電式油電混合動力汽車）銷量為835.55萬輛，同樣位居世界第一，新能源車在汽車市場的滲透率高達46.3%，已接近燃油車的銷量規模。

報導稱，對比榜單中其他國家來看，中國的新能源車滲透率無人能及，印度、日本、巴西、加拿大、義大利等國的新能源車滲透率還只是個位數。英國、法國的新能源車滲透率雖然超過了20%，但國內汽車銷量規模較小，新能源的累計銷量分別為45.31萬輛、36.94萬輛。

此外，清潔能源科技網站CleanTechnica近日發布的2024年10月全球新能源汽車品牌銷量前20名榜單，中國的新能源品牌佔據13席，呈現壓倒性的優勢。其他國家入榜的品牌計有德系品牌三席，南韓、歐洲、日本、美國各一席。

另據《快科技》報導，中國新能源車企比亞迪以48.3萬輛的銷量高居榜首，佔全球份額27.7%，這一數字甚至超過了第二名到第九名的總和。

此外，特斯拉位居第二，銷量為12.2萬輛，市佔率為7.0%。五菱、吉利和理想分別位列第三、第四和第五，銷量分別為7.8萬、6.6萬和5.1萬輛，對應的市佔率為4.5%、3.8%和3.0%。

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