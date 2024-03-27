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小米汽車明天上市 雷軍一天發五條微博預熱

記者林茂仁／即時報導
小米董事長雷軍一天內發五條微博談小米汽車。（路透）
小米董事長雷軍一天內發五條微博談小米汽車。（路透）

小米汽車明（28）日上市販售，小米董事長雷軍在27日一天內就發出五條微博談小米汽車要媲美保時捷和特斯拉的Dream Car，他強調，小米SU7不僅好開，而且充滿驚喜，頂級駕駛質感，駕駛者的夢想之車。喜歡車的朋友，一定試駕一下！

雷軍並透露，他是特斯拉車主，也是保時捷車主，他非常喜歡這兩個品牌，他們都是汽車工業的時代標竿，小米要造好車，必須認真向這兩家全球最好的車廠學習。比下來的結果，一定有地方，小米做得更好！

雷軍表示，邀請媒體朋友提前試駕小米SU7，大家非常驚訝，給予高度評價，一致認可小米SU7對底盤、轉向、踏板的調校，沉穩、老道、舒服、有韌性、回饋精準，駕駛體驗超出預期，開起來質感非常高級，還有一位媒體朋友建議，一定別只看評測，一定要去開開。因為，令人愉悅的駕駛質感，開了才知道。

雷軍指出，前兩天，他說：「車，是用來開的」，這句話引發了不少朋友的共鳴，智慧電動汽車，首先還得是一輛好開的車。研發之初，就設立了目標：要做人民幣50萬以內速度最快的量產車，要有50萬以內最好的主駕體驗。

雷軍強調，經過不懈努力，小米SU7 不僅做到了2.78秒的極致零百能力（加速0-100公里），在底盤的開發調教方面，也做到了讓小米工程師們感到驕傲的水準。在全國媒體試駕中，也獲得了一致的好評。小米的目標就是，在「加速、轉向、刹車」每一個環節中，擁有出色的車身瞬態回應，為駕駛者帶來無與倫比的駕控體驗，真正感受到車隨心動，人車合一。

雷軍指出，小米SU7是一台令駕駛者感到愉悅的車。建議大家試駕一下，立刻就可以感受到非常出色的駕駛質感。

小米 特斯拉 微博

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