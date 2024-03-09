Apple Car為何胎死腹中？紐時分析蘋果自駕車「註定失敗」

蘋果公司醞釀十年之久的Apple Car「電動車計畫」，在2月傳出正式終止研發。(路透)

蘋果公司（Apple ）去年發表旗下首部「空間運算裝置」Vision Pro，獲得外界不少好評，然而醞釀十年之久的Apple Car「電動車 計畫」，卻在2月傳出正式終止研發，令果粉相當遺憾。消息指出，蘋果這項決定是為全力研發「生成式AI」，但「紐約時報」卻指蘋果自駕車 本就「註定失敗」。

研發方向搖擺不定

紐時報導指出，蘋果打造電動車的傳聞始於2014年，整個專案被稱為「泰坦計畫」（Project Titan），幾經廢止與重啟，換了四個負責人，一路裁減數百名員工。由於蘋果高層對Apple car的定位存在分歧，其從最初的「特斯拉 電動車勁敵」演變為「Google Waymo自駕車的競爭者」，之後又變回「（輔助駕駛功能）能與特斯拉媲美的電動車」，可見蘋果研發方向搖擺不定。

2月28日，當蘋果公司向內部宣布終止Apple Car專案時，公司已在該項目上燒掉超過100億美元。

遇到什麼困難

報導指出，Apple car的夭折，證明2011年蘋果公司創辦人賈伯斯（Steve Jobs）去世後，蘋果在開發新產品上的遭遇種種困難。報導認為，Apple car遇上的難題，是自駕車的軟體開發和演算法太困難。

南卡羅來納大學法學院和工程學院副教授布萊恩（Bryant Smith）表示：「蘋果決定做Apple car時，以為獨立就能打出全壘打，但十年後的今天環境已不同，這個專案風險很大，收益卻不多。」

為何研發自駕車

蘋果2014年推出Apple Car專案時，投資人、高管、工程師追捧自駕車，當Google開始在加州道路上測試原型車後，矽谷各地更充斥「自駕車很快將普及」聲音，蘋果公司當然不願落人後。另外，當時Apple Watch剛完成，許多工程師都迫不及待想開發新產品，為防止工程師投靠特斯拉（Tesla），執行長庫克 （Tim Cook）很快就批准了自駕車計畫。

據悉，當時特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）曾和蘋果就收購特斯拉進行討論，但蘋最終仍決定「自己做自駕車」。另外，蘋果當時也預期，iPhone的銷售力道將在未來幾年放緩，而運輸業市場價值高達2兆美元，被認為能幫蘋果拓展業務。

然而庫克對Apple Car專案投下信任票，圖隊成員也知道將面臨嚴酷現實，包括相關成本上看10萬美元、與智慧型手機相比利潤微薄、已落後特斯拉好幾年。

Apple car路線之爭

根據蘋果內部消息，公司高層起初對Apple Car其實就有兩派不同看法。最初領導「泰坦計畫」的薩德斯基（Steve Zadesky）希望製造類似特斯拉的電動車，蘋果首席設計師艾夫（Jony Ive）則希望開發自駕車，軟體團隊成員也認為可以做到。蘋果當時擁有1550億美元現金，於是一口氣聘請數百位熟悉機器學習與自駕車技術的人才，也讓該計畫成為蘋果首個有眾多外部人士參與的計畫。

截至今年，Apple Car研發團隊已有2000多名員工，包括曾在NASA工作、為保時捷開發賽車的工程師。該團隊也確實開發了一系列新技術，包括可以顯示路線導航的擋風玻璃、採用特殊材料能減少太陽熱量的天窗。

據悉，團隊設計了Apple car的概念圖，車輛外形類似飛雅特Multipla 600都市車，有六個窗戶和弧形車頂，特別的是「沒有方向盤」，透過蘋果的虛擬助理Siri操控。艾夫2015年曾向庫克展示Apple car的運作方式，基本上就是一連串與Siri的對話。

然而，薩德斯基2016年離開蘋果，他的繼任者曼斯菲爾德（Bob Mansfield）決定把研發路線從電動車改成自駕車。隨後幾年，前特斯拉高管道格（Doug Field）接手「泰坦計畫」，解雇了200多人，之後接替他的林奇（Kevin Lynch）又將計畫方向改回最初的電動車。

紐時形容，這些轉折是「錯誤的開頭、錯誤的變卦」（False Starts and Wrong Turns），雖然「泰坦計畫」的部分成果得以保留，例如帶有攝影鏡頭與AI性能的AirPods，機器人助理和擴增實境等也將應用在其他產品，但與AI無關的「泰坦」團隊成員，恐必須離開蘋果公司。

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