比亞迪等中國車企進軍泰國 日廠新車市占跌破8成

泰國2023年新車銷售市場數據顯示，中國車企的份額達到11%，其中以比亞迪為中心的純電動車擴大了銷量，日本車的市佔率則跌破8成。（路透）

中國車企正積極進軍泰國 市場。根據日經亞洲報導，泰國2023年新車銷售市場數據顯示，中國車企的份額達到11%，相比前一年增至2.2倍，其中以比亞迪等以純電動車 為中心擴大了銷量。日本 車的市占率跌破8成，正受到衝擊。

據報導，日本車方面，豐田去年銷量下降8%，但仍以34%的份額排在第一位。受商用皮卡銷量下降影響，第二名的五十鈴（ISUZU）大幅下降29%至20%的份額；第五名的三菱汽車亦大幅下降35%至4%的份額。

整體來看，日本車在泰國市場的合計份額下降約8個百分點，降至78%。此前在泰國，日本車長期占據9成左右的市場份額。

中國車方面，比亞迪去年在泰國銷售了3萬輛，新車市場份額提高到接近4%，排名超過日產（NISSAN）和馬自達，升至第6名。報導提到，這與比亞迪2022年11月進入泰國市場，當年僅賣出300輛左右的情況已大不相同。且比亞迪海外首個乘用車正在泰國建設中，計畫2024年中投產。

總體來看，中國車企在泰國的合計市占率為11%，上升了約6個百分點，這當中也包括上汽集團旗下的MG（名爵）和長城汽車。長城汽車今年1月已開始在泰國生產純電動車，MG也預計在年內啟動生產。

汽車媒體泰國AutoLife指出，泰國2023年的純電動車銷量達到去年的7.8倍，增加至7萬6,314輛。其中，比亞迪以約4成份額排在第一位。若單看中國企業，整體占比高達8成。豐田和日產等日企不到1%。報導指出，預計中國車企主導的純電動車在泰國的普及度將更進一步。

日經亞洲去年12月的報導指出，中國電動車進軍泰國市場的趨勢加強，原因除了是泰國電動車市場的快速擴張，中國車市的成長放緩也是原因之一。目前，許多中國車企在泰國當地建設工廠的動向正在擴大，包含比亞迪、廣汽、長安汽車等，都將在這一兩年建廠、投產。

野村綜合研究所的山本表示，日本企業沒有價格和性能平衡的車型。到2027年前後，將持續處於嚴峻狀況。日系車的滯後不斷變得明顯。