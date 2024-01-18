我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多嚴查 華女用共同帳戶下丈夫的卡 也被攔

Fed官員預期第3季才降息：不確定因素太多 應謹慎行事

Figure人形機器人將進駐BMW工廠 目前已學會泡咖啡

中央社／聖地牙哥18日專電
一名作業員在南卡羅來納州的BMW工廠組裝汽車。(路透)
一名作業員在南卡羅來納州的BMW工廠組裝汽車。(路透)

新創公司Figure今天宣布，與汽車製造商BMW簽下一紙商業協議，準備把該公司研發的人形機器人投入汽車製造的領域。在社群影片裡，這款機器人能自己學會泡咖啡

綜合路透、科技新聞網站The Verge報導，這批機器人針對特定任務進行訓練之後，將在未來一到兩年之內，投入BMW在南卡羅來納州史巴丹堡郡（Spartanburg）的製造廠。這個廠目前有1萬1000名員工，每天組裝1500輛車。

專門研發人工智慧（AI）機器人的Figure公司沒有說明這批機器人的數量，但Figure執行長艾德卡克（Brett Adcock）表示，雙方合作將從少量的機器人開始，如果表現達到預期的目標，未來將會擴大數量。

艾德卡克指出：「過去數十年，單一用途機器人商業市場已經飽和，但多功能的通用型機器人潛力尚未完全開發。」Figure這款機器人將取代原本人力操作上「困難、不安全或單調」的任務。

Figure近日在社群媒體X上發表影片，示範Figure 01機器人透過「端對端」（end to end）的人工智慧系統，在10小時內自主學會了如何泡咖啡。在影片中，機器人的手指能做出拿取、放入咖啡膠囊的細微動作，從錯誤當中學習。

汽車製造商本田（Honda）、現代（Hyundai）多年來已經一直在嘗試，把生產線上具重複性、危險的工作交給人形機器人操作。電動車大廠特斯拉（Tesla）去年發表了第二代Optimus機器人；電商龍頭亞馬遜（Amazon）也在自家倉庫正在試驗Digit機器人。

咖啡 人工智慧 南卡羅來納州

上一則

新年購車參考 2024年度北美風雲車名單揭曉

延伸閱讀

越女想嫁有錢人遭拐賣 中國蛇頭藏身越南被逮

越女想嫁有錢人遭拐賣 中國蛇頭藏身越南被逮
波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節

波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節
中BBA去年銷量增4% 賣出229萬輛

中BBA去年銷量增4% 賣出229萬輛
泰國煙火廠爆炸 至少23人喪生

泰國煙火廠爆炸 至少23人喪生

熱門新聞

理想汽車表示，今年銷量目標超過BBA（賓士、寶馬、奧迪）。（中新社）

理想汽車：今年銷量目標超過賓士、寶馬、奧迪

2024-01-14 15:03
2024年仍是中國新能源車市腥風血雨的一年，而特斯拉再次打響新年降價第一槍。 （美聯社）

中國特斯拉降價 新年第一槍 Model 3煥新版大砍1.55萬人民幣

2024-01-12 19:46
特斯拉的Model Y在美國市占率很高。（美聯社）

特斯拉Model Y、Model 3賣最好 銷量占全美一半

2024-01-16 22:05
日本本田汽車（Honda）社長兼執行長三部敏宏9日在美國CES展，介紹本田下一代電動概念車。 （歐新社）

美電池電動車首度賣破百萬輛寫驚奇 特斯拉維持霸主地位

2024-01-11 06:20
赫茲公司打算回頭擁抱燃油車。(路透)

消費者不愛電動車 租車巨頭Hertz回頭擁抱燃油車

2024-01-11 09:44
特斯拉最早可能在今年決定，要赴印度、印尼、泰國和馬來西亞之中哪個亞洲國家投資設廠。（美聯社）

印度、印尼、泰國、馬來西亞都爭取特斯拉前往投資設廠 誰能出線？

2024-01-15 21:52

超人氣

更多 >
北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師

北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師
北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇

北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇
波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節

波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節
凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史

凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史
辛芷蕾演「繁花」 光走路就學了2年… 雙腳都磨出血

辛芷蕾演「繁花」 光走路就學了2年… 雙腳都磨出血