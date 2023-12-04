3.2萬美元就能入手 日規Toyota Land Cruiser 70越野之王正式回歸上市

日規Toyota Land Cruiser 70。（圖：Toyota）

在Land Cruiser 70車系於2024迎接40周年的當下，Toyota 也再次針對這輛經典越野車進行四次小改款，且睽違9年再次回歸日本 市場。這次2024年式日規版本Land Cruiser 70開價為480萬日圓起(約3.2萬美元)，相信會讓更多有興趣的買家下手。

雖然Toyota Land Cruiser 70車系目前在許多國家如南非和澳洲 都還能購買，不過因為車輛安全法規日益嚴苛，Toyota於2015年便將Land Cruiser 70於日本下架停止販售。如今透過這次Land Cruiser 250車系改款之際，也將Land Cruiser 70一併做更新，加入一些現代化的科技，使其再次回歸日本市場。

即便多次改款Land Cruiser 70車室內還是以最實用、耐用導向為主。（圖：Toyota）

日規僅有單一車五門SUV車型選擇，車長為4,890mm，然而在澳洲市場則推出雙車室的皮卡版本，在阿拉伯聯合大公國更是有左駕短軸三門版本和單車室皮卡，在車型豐富度也根據市場需求不同提供不一樣的選擇。

日規Toyota Land Cruiser 70。（圖：Toyota）

這次Land Cruiser 70改款並不是大幅改頭換面，而是增強了經典的外觀設計。將重新設計的車頭採用復古的圓形LED頭燈，搭配從車身突出的大型方向燈，都是致敬1984年的原始設計元素，再用另一種現代化的方式作詮釋。保留原色保險桿、防刮材質輪拱以及安裝在葉子板上的後視鏡則凸顯了其實用性。引擎蓋側面的黑色塑膠蓋裝有尿素罐，這也是現代柴油引擎車款必備的零件。

在車尾，Land Cruiser 70尾燈已整合到後保險桿中，並不像現代車輛做在鈑件上。排氣管也針對越野行程精心設計，以避免干擾車輛的離去角。

日規Toyota Land Cruiser 70。（圖：Toyota）

當然作為一輛越野為主的車款，實用性耐用度都比一些花里胡俏的電子設備重要，因此配備的是傳統手動空調系統、USB-C接口、電動窗和中控鎖，新的類比儀表板還是有一塊基礎的4.2吋螢幕。中控台上的娛樂資訊觸控螢幕則做為選配件。而在這次改款中Land Cruiser 70增加了一些基本的駕駛輔助系統（ADAS），如自動緊急煞車、車道偏離警示、路標輔助和自動遠光燈切換。

正宗四傳越野車戲才會出現的加力箱。（圖：Toyota）

Toyota工程師也針對Land Cruiser 70梯形大樑底盤設定進行優化，導入全新的懸吊系統以及電子增強功能，將四輪驅動系統配備電子差速鎖，並輔以上坡起步輔助控制、下坡輔助控制、主動牽引力控制和車輛穩定控制等功能。以提高Land Cruiser 70乘坐舒適性和操控穩定性，同時保留車輛經典的越野能力。

Toyota工程師也對Land Cruiser 70梯形大樑底盤設定進行優化。（圖：Toyota）

動力系統，日規Land Cruiser 70配備了新型2.8升四缸柴油渦輪引擎 (1GD-FTV)，可產生204ps馬力和51kg-m的扭力，搭配六速Super ECT自排變速箱和四輪驅動系統。

日規Land Cruiser 70配備了新型2.8升四缸柴油渦輪引擎。（圖：Toyota）

2024年日規Land Cruiser 70起價為480萬日圓。或者，可以透過Kinto訂閱租賃服務，月費為4萬5760日圓。而日規Toyota產品最令人嚮往的就是原廠改裝品如Modellista等廠家，這次Land Cruiser 70回歸改裝廠當然也不會放過。Toyota預估每月在日本市場的銷量約為400輛。