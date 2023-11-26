華為進軍汽車產業新動作 將設新公司聚焦智慧駕駛系統

搭載華為鴻蒙智能生態的問界M7今年9月12日正式發布後，短短45天銷量就超過7萬部。（新華社）

據上海第一財經報導，華為 與長安汽車本月25日在深圳簽署「投資 合作備忘錄」。華為擬成立一家新公司，聚焦智能網聯汽車的智能駕駛系統及增量部件的研發、生產、銷售和服務。華為擬將智能汽車解決方案業務的核心技術和資源整合至新公司，長安汽車及關聯方有意投資該公司，並將與華為共同支持新公司未來的發展。

根據這份備忘錄，新公司將致力於成為汽車智能駕駛系統及部件產業領導者，並作為服務於汽車產業的開放平台，對現有戰略合作夥伴車企及有戰略價值的車企等投資者開放股權，成為股權多元化的公司。

華為與長安汽車日前簽署「投資合作備忘錄」，雙方將攜手投入智能網聯汽車的智能駕駛系統研發。（取材自第一財經）

第一財經引述知情人士說法指出，新公司的定位是「汽車電動化智能化開放平台」，將面向行業戰略夥伴開放股權，長安是首個擬合作的整車廠。

「目前，新公司將對現有戰略合作夥伴車企及有戰略價值的車企等投資者逐步開放股權，成為股權多元化的公司」，上述人士表示，新公司作為公共平台，將為智選車業務提供智能系統及部件解決方案，智選車將是新公司的重要客戶。

兩名接近華為的人士則向財新網表示，新公司主要資產和團隊來自華為智能汽車解決方案業務單元。據悉，華為智能汽車解決方案業務單元自成立以來，已累計投入研發逾30億美元，但2022年營收僅人民幣21億元（約3億美元）。

華為輪值董事長徐直軍在簽約儀式上表示，「華為堅持不造車，而是發揮自身ICT技術優勢和營銷能力，幫助車企造好車、賣好車。我們會持續履行對客戶和夥伴的承諾，共同推進汽車產業的崛起。」

華為常務董事、智能汽車解決方案業務單元董事長余承東則說，「我們一直認為，中國需要打造一個由汽車產業共同參與的電動化、智能化開放平台，一個有『火車頭』的開放平台。」

余承東稱，華為與長安深化合作，同時還會與更多戰略夥伴車企攜手合作，不斷探索開放共贏的新模式，共同抓住汽車行業電動化、智慧化轉型的機遇，實現中國汽車產業崛起的夢想。

余承東早前曾在一場公開演講中表示，智慧網聯汽車只有兩、三年的機會窗口，如果沒抓住，將來這個市場就跟華為沒關係。

財新網報導，行業公認，智能電動汽車轉型上半場是電動化，下半場是智能化。2023年以來，智能座艙和智能駕駛功能的市場價值逐漸顯現。以華為合作品牌問界新車型M7為例，消費者選購高階智駕版的比例超過一半，遠超過華為的預期。

報導稱，各汽車大廠也已看到機會，紛紛擴大對智能駕駛的投入。中國理想汽車總裁馬東輝日前就表示，公司會把追求智能駕駛技術領先地位作為核心戰略目標。目前該公司共有智能駕駛研發人員約900人，預計到2024年底將擴增至2000人，2025年會超過2500人。