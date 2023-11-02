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福斯又推新車？全新Volkswagen ID.7 Tourer預告問世

記者黃俐嘉／綜合報導
全新Volkswagen ID.7 Tourer官方偽裝車照。
全新Volkswagen ID.7 Tourer官方偽裝車照。

Volkswagen在今年推出大改款Tiguan、Passat Variant與全新ID.7純電房車等三款大作後，這家德國車商推出新車的腳步似乎不打算停下，歐洲時間30日更是無預警的在官方Newsroom上丟出了一款象徵品牌新里程碑的新車。在偽裝車逐漸出沒之後，福斯也不想再把ID.7 Tourer藏起來了。

Volkswagen ID.7。
Volkswagen ID.7。

事實上，自ID.7純電房車發表之後後，市場上便有傳言指出Volkswagen還會針對純電旅行車版本進行打造，畢竟福斯曾在2019年發表了ID. Space Vizzion Concept的概念車。果不其然，之後外媒便開始於歐陸街頭上捕捉到了名為ID.7 Tourer的偽裝車身影，再加上原廠正式釋出官方偽裝車預告照，代表這輛全新純電旅行車即將化概念為現實。

Volkswagen ID. SPACE VIZZION Concept。
Volkswagen ID. SPACE VIZZION Concept。

關於福斯全新旅行車的規格，Volkswagen並未透露太多，但其表示，全新ID.7 Tourer將會是款擁有相當優異空氣力學表現的純電旅行車，其房車版ID.7的風阻係數為0.23Cd值，而車長較ID.7長的ID.7 Tourer則擁有0.24Cd值風阻係數表現，與房車版可說是相差無幾。另一方面，具備長軸距的ID.7 Tourer在一般情況下，其行李箱容量可達到545公升，若將後座傾倒，則可一舉提升至1714公升。

Volkswagen ID. SPACE VIZZION Concept。
Volkswagen ID. SPACE VIZZION Concept。

Volkswagen ID.7。
Volkswagen ID.7。

全新Volkswagen ID.7 Tourer與其餘ID純電家族一樣，皆是建構在VAG集團的MEB電動車模組化平台，但因其為旅行車型的緣故，因此有著比房車版更為優異的空間感與行李箱容積。雖然原廠未公布ID.7 Tourer的規格，但參照ID.7房車版，福斯這輛全新旅行車亦有機會配置與ID.7相同的77kWh或85kWh鋰電池組。

Volkswagen ID.7。
Volkswagen ID.7。

此外，預計在2024年率先登陸歐洲市場的全新Volkswagen ID.7 Tourer，將如同ID.7房車版在福斯位於德國Emden的廠區進行量產，而ID.7車系也是繼ID.4後，成為於這座工廠生產的第二款MEB底盤純電動車。

Volkswagen ID.7。
Volkswagen ID.7。

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