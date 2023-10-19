專為藝術家、創作者設計 Nissan推第4輛純電概念車Hyper Punk
Nissan 19日推出了其概念車系列的第四彈Nissan Hyper Punk一輛次世代的跨界車型，該車與其他三款概念車一樣，將於10月25日在日本移動展上首次亮相。
19日開始，在東京新宿區的數位3D廣告看板 Cross Shinjuku Vision將在10月25日之前展示四款EV概念車： Nissan Hyper Urban、Nissan Hyper Adventure、Nissan Hyper Tourer和Nissan Hyper Punk，作為日本移動展的Nissan宣傳。
此外，從10月25日起，這些概念車輛將以「Electrify the World」的名義在線上遊戲「Fortnite要塞英雄」上提供。
原廠表示Nissan Hyper Punk 採用實用且時尚的車身風格，是一款專為內容創作者、網紅、藝術家以及崇尚風格和創新的人士量身定制的全電動緊湊跨界車型。
外觀設計上，Nissan Hyper Punk 利用多邊形表面的元素，並採用銀色車漆的色調，讓車身會根據視角和光源而有所變化。其空氣動力學性能和大膽有力的風格，與近期流行的極簡設計背道而馳，代表了使用者表達自我、打破傳統智慧的渴望，以及Nissan引入新技術和設計的進取態度。
高度穩定的設計、緊湊的前懸和23吋的大尺碼輪圈，非常適合城市和越野駕駛。前燈、尾燈和後部標誌強調了多邊形元素，並融入車身表面，進一步凸顯了這款車的獨特性。
Nissan Hyper Punk除了有畫時代的設計語彙外，還能透過V2X系統確保車主可以隨時隨地使用電子設備並為其充電。在車室內則充分利用摺紙風格營造濃厚的日式元素，創造了一個數位與藝術融合在一起的室內空間。例如，車載攝影機可以捕捉汽車周圍的風景，並根據車主的喜好使用AI轉換為漫畫風格的風景或圖形圖案。然後，影像可以投射到駕駛座周圍的三螢幕上，創造一個現實和虛擬世界融合在一起的座艙。
此外，座艙還被設計為行動創意工作室，提供網路連接，可以連接到乘員的電子設備等，使車上乘員都能夠在旅途中存取資料或進行創作。透過AI和頭枕生物感測器，Hyper Punk概念車可以偵測駕駛的情緒並自動選擇合適的音樂和燈光，從而提高駕駛的能量和創造力。
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