專為藝術家、創作者設計 Nissan推第4輛純電概念車Hyper Punk

Nissan Hyper Punk。（圖：Nissan）

Nissan 19日推出了其概念車 系列的第四彈Nissan Hyper Punk一輛次世代的跨界車型，該車與其他三款概念車一樣，將於10月25日在日本 移動展上首次亮相。

19日開始，在東京新宿區的數位3D廣告看板 Cross Shinjuku Vision將在10月25日之前展示四款EV概念車： Nissan Hyper Urban、Nissan Hyper Adventure、Nissan Hyper Tourer和Nissan Hyper Punk，作為日本移動展的Nissan宣傳。

Nissan Hyper Punk。（圖：Nissan）

此外，從10月25日起，這些概念車輛將以「Electrify the World」的名義在線上遊戲「Fortnite要塞英雄」上提供。

Nissan Hyper Punk。（圖：Nissan）

原廠表示Nissan Hyper Punk 採用實用且時尚的車身風格，是一款專為內容創作者、網紅、藝術家以及崇尚風格和創新的人士量身定制的全電動緊湊跨界車型。

Nissan Hyper Punk。（圖：Nissan）

外觀設計上，Nissan Hyper Punk 利用多邊形表面的元素，並採用銀色車漆的色調，讓車身會根據視角和光源而有所變化。其空氣動力學性能和大膽有力的風格，與近期流行的極簡設計背道而馳，代表了使用者表達自我、打破傳統智慧的渴望，以及Nissan引入新技術和設計的進取態度。

Nissan Hyper Punk。（圖：Nissan）

高度穩定的設計、緊湊的前懸和23吋的大尺碼輪圈，非常適合城市和越野駕駛。前燈、尾燈和後部標誌強調了多邊形元素，並融入車身表面，進一步凸顯了這款車的獨特性。

Nissan Hyper Punk除了有畫時代的設計語彙外，還能透過V2X系統確保車主可以隨時隨地使用電子設備並為其充電。在車室內則充分利用摺紙風格營造濃厚的日式元素，創造了一個數位與藝術融合在一起的室內空間。例如，車載攝影機可以捕捉汽車周圍的風景，並根據車主的喜好使用AI轉換為漫畫風格的風景或圖形圖案。然後，影像可以投射到駕駛座周圍的三螢幕上，創造一個現實和虛擬世界融合在一起的座艙。

Nissan Hyper Punk。（圖：Nissan）

此外，座艙還被設計為行動創意工作室，提供網路連接，可以連接到乘員的電子設備等，使車上乘員都能夠在旅途中存取資料或進行創作。透過AI和頭枕生物感測器，Hyper Punk概念車可以偵測駕駛的情緒並自動選擇合適的音樂和燈光，從而提高駕駛的能量和創造力。