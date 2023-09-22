土屋圭市開IONIQ 5 N甩尾 讚：Hyundai正造有趣的車

土屋圭市給Hyundai IONIQ 5 N相當高的評價。 （圖：Hyundai N提供）

Hyundai 近期積極地在為甫推出的純電性能車IONIQ 5 N做宣傳，本月初甚至請來了在日本 富有傳奇地位的Drift King土屋圭市，在2023 WTAC世界計時挑戰賽上駕駛IONIQ 5 N表演甩尾。而土屋圭市在下車之後也給予滿滿的好評，並讚道：「Hyundai正在製造有趣的車呢！」

在Hyundai N Worldwide的YouTube頻道上，他們分享了土屋圭市當天試駕IONIQ 5 N的影片。在影片中，土屋分享了他對IONIQ 5 N的一些印象。首先，出於幾個原因，他承認自己對此車的期望很低，並沒有抱太大期望，其中最主要的是日本「沒有導入幾台來自韓國的運動性能車款。」

此外，土屋還提到，這是他第一次駕駛電動車 甩尾。除了對電動馬達的陳舊刻板印象之外，還特別擔心電動車的重量。不過在試駕過後，這些疑慮和擔心全都煙消雲散。

「最令人驚訝的是靈活性，這對於一輛重達2200 公斤的車來說是無法想像的。駕駛時，我認為它的重量僅有1800至1900公斤左右，但當我回到維修站時，我驚訝地發現實際上它重達2200公斤」，土屋圭市這樣說道。

土屋圭市給Hyundai IONIQ 5 N相當高的評價。 （圖：Hyundai N提供）

從影片中可以看出，土屋與IONIQ 5 N相處得十分融洽，成功地在澳洲賽道上做出了長時間、且受控的甩尾，且一下車就能透過頭盔看到充滿微笑的眼神。

土屋表示：「這太有趣了，車尾移動得很好在開車時我就在想，哦！他們正在製造有趣的汽車，這改變了我對現代汽車的印象。」