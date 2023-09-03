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續航力超特斯拉 賓士發布單次充電可行駛750公里電動車

編譯季晶晶／綜合外電
賓士周日在慕尼黑車展發布一款單次充電即可行駛750公里電動車。(路透)
賓士周日在慕尼黑車展發布一款單次充電即可行駛750公里電動車。(路透)

德國豪華車大廠賓士（Mercedes-Benz）發布一款單次充電即可行駛750公里（466英里）的電動車，續航力超過市場上美國電動車廠特斯拉（Tesla）的所有車款，包括改版後的新Model 3。

這款接近量產的賓士CLA概念車，配備的電池系統只需充電15分鐘就能增加400公里的續航里程，預計2025年左右投產。

該公司技術長Markus Schäfer周日在慕尼黑IAA車展前受訪表示：「我們將車提升到新層次。」

CLA概念車缺乏該車系EQS和EQE的弓形車頂線條。低矮的車頂更符合空氣動力學設計，增加續航里程，但這種設計也減少了後座車艙的高度。這在中國大陸市場是個缺點，因為那裡的富裕客戶通常更喜歡有司機。

賓士正努力抵禦特斯拉，並提振在中國大陸令人失望的銷售，愈來愈多大陸消費者選擇比亞迪和蔚來等本土品牌電動車，它們更擅長使用合乎當地喜好的軟體來生產汽車。賓士已調降在部分電動車款的價格，現面臨增強產品陣容的壓力。

賓士執行長Ola Källenius已制定了一項提高利潤的戰略，要把資源集中在高端車，包括邁巴赫、AMG高性能車和G-Wagon越野車，同時放棄利潤較低的入門級車款，如小型車A-Class。

賓士訂下到2030年時儘可能只銷售電動車的目標，併計劃與合作夥伴共同建立八家電池工廠。

電動車 概念車 特斯拉

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