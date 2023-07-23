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Hyundai RN22e挑戰古德伍德爬山賽 失控撞進乾草堆

記者黃俐嘉／綜合報導
Hyundai RN22e。(取材自Hyundai)
Hyundai RN22e。(取材自Hyundai)

Hyundai為了一年一度的古德伍德速度嘉年華(Goodwood Festival of Speed)可說是有備而來，代表品牌首款純電性能車的全新IONIQ 5 N，便是選擇在古德伍德舉行全球首發，還與N Vision 74一起小跑了一段爬山賽，展現了Hyundai致力發展性能純電車的野心。而參與這場盛事的車款還包括了IONIQ 5 N Drift Spec版、Elantra N TCR、i20 N Rally1 Hybrid、i30 N TCR，與兩款概念車N Vision 74、RN22e。

Hyundai IONIQ 5 N日前在2023 Goodwood Festiv...
Hyundai IONIQ 5 N日前在2023 Goodwood Festival of Speed古德伍德速度嘉年華上正式亮相。(取材自Hyundai)

就在IONIQ 5 N展現了將近650hp且內藏「渦輪引擎」聲浪，以輕快靈敏之姿通過了Goodwood爬山賽終點線後，Hyundai其餘參賽車款也躍躍欲試，以IONIQ 6為基底打造的RN22e便是其一。然而，就在起跑後沒多久，這輛Hyundai RN22e卻在一個轉彎處失控，直衝撞上了一旁的乾草堆。所幸車上兩人並無大礙，但這輛純電性能概念車可能就傷得不輕了。

Hyundai i20 N Rally1 Hybrid。(取材自Hyundai)
Hyundai i20 N Rally1 Hybrid。(取材自Hyundai)

不過，原廠並未向外界說明Hyundai RN22e出事的原因，因此現階段也不確定是駕駛員忘記要急左彎，抑或是車輛當下有何不對勁。而Hyundai RN22e是採用前、後軸各配置一具電動馬達的設計，最大馬力可爆發出577hp/75.5kgm，同集團的Kia EV6 GT亦是採用相同的動力系統。

Hyundai RN22e。(取材自Hyundai)
Hyundai RN22e。(取材自Hyundai)

另一方面，開拓現代汽車新篇章的Hyundai IONIQ 5 N，同樣也是款配置雙馬達的純電性能車，除了成為Hyundai N Performance旗下首款四輪驅動車型外(現行燃油N系列全數為前驅車)，其透過NGB增壓功能還可以將最大馬力從600hp提升至641hp的水準，零百加速更僅需3.4秒就能完成，使其成為了史上最強的現代汽車。

Hyundai IONIQ 5 N與IONIQ 5 N Drift Spec。(...
Hyundai IONIQ 5 N與IONIQ 5 N Drift Spec。(取材自Hyundai)

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