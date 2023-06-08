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簡潔風座艙曝光、首用21吋曲面大螢幕 大改款Peugeot 3008預告9月發表

記者黃俐嘉／即時報導
新世代Peugeot 3008座艙設計。（取材自Peugeot）
新世代Peugeot 3008座艙設計。（取材自Peugeot）

現行第二代的Peugeot 3008，自2016年發表以來已屆滿七年，但在這期間原廠曾於2020年發布小改款版本，讓3008得以換上Peugeot更加俊美的臉龐於市場販售；而就在面臨大改款之際，Pegeout無預警地於官方Newsroom上公布了新世代3008資訊，並且預告這輛大改款休旅即將於九月正式發表。

現行版第二代Peugeot 3008。（取材自Peugeot）
現行版第二代Peugeot 3008。（取材自Peugeot）

或許是因為Peugeot曾經宣布E-LION PROJECT品牌電動化策略，因此在新聞稿中，大改款3008是被原廠以「all-new electric fastback SUV」來形容，並且加註說明這將是一台取代暢銷3008的全新純電Fastback SUV。對此，Peugeot所展示的「New Peugeot Panoramic i-Cockpit」一體成形曲面螢幕，便代表著新款3008的蛻變。

新世代Peugeot 3008座艙設計。（取材自Peugeot）
新世代Peugeot 3008座艙設計。（取材自Peugeot）

即將運用於全新Peugeot 3008的New Peugeot panoramic i-Cockpit，不僅代表著Peugeot全新座艙設計，新3008亦是品牌首款搭載曲面螢幕的新車。Peugeot表示，這具一體成形的21吋曲面螢幕，同樣是以駕駛為導向且符合人體工學做設計，而螢幕下方裝設了LED氣氛燈，使得這具曲面螢幕猶如懸浮的效果。另外，全螢幕之左側、方向盤後方顯示屏為儀表組，螢幕右側的中控位置，則為駕駛與乘客都能使用觸控方式來操作冷暖空調調整、導航、影音娛樂系統等功能。

新世代Peugeot 308使用中的Peugeot i-Toggles觸控按鍵。...
新世代Peugeot 308使用中的Peugeot i-Toggles觸控按鍵。（取材自Peugeot）

新世代Peugeot 3008座艙設計。（取材自Peugeot）
新世代Peugeot 3008座艙設計。（取材自Peugeot）

除了採用曲面螢幕外，新Peugeot 3008也跟上新世代308的腳步，在中控台處導入可根據自身使用需求而調整顯示功能的Peugeot i-Toggles觸控按鍵。但新世代3008座艙的改變不只如此，包括原本小巧好就手的方向盤也得到全新設計，如這具雙幅式方向盤左右兩側皆改以電容式面板取代原本的按鈕，而中船部分捨棄了舊有且造型獨特的排檔桿，該處只剩下雙黃警示燈紐、Drive Mode駕駛模式調整鈕、影音娛樂系統音量調整滾輪與螢幕啟閉鈕、電子手剎車、杯架，車系首度使用的線傳式換檔撥桿，則改置放於Engine Start/Stop鈕與i-Toggles觸控面板之間。

另一方面，由於Peugeot將藉由新世代3008的誕生推出全新純電版本 (姑且先稱作E-3008)，根據母集團Stellantis先前公布的電動車底盤配置，新Peugeot E-3008預計會建構在STLA Medium架構之下，其續航里程估計擁有約700公里的實力，屆時現有的EMP2底盤平台也將功臣身退。

新世代Peugeot 3008座艙設計。（取材自Peugeot）
新世代Peugeot 3008座艙設計。（取材自Peugeot）

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