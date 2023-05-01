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轉頭就能自動變換車道 全新BMW i5純電房車5月底亮相

記者黃俐嘉／綜合報導
全新BMW i5純電房車預告將在5月底揭曉。（取材自BMW）
全新BMW i5純電房車預告將在5月底揭曉。（取材自BMW）

德國豪華車廠Mercedes-Benz日前帶來了品牌經典房車的大改款車型，新世代W214 E-Class以嶄新外貌與消波塊尾燈正式露出於世人眼前；與此同時，近期於德國進行媒體搶先試駕的全新BMW i5，似乎不想讓W214搶盡版面，亦釋出了車款的最新資訊。

全新BMW i5純電房車預告將在5月底揭曉。（取材自BMW）
全新BMW i5純電房車預告將在5月底揭曉。（取材自BMW）

藉由多家知名媒體的試駕後，BMW預告全新純電房車i5即將於5月24日在美國舉辦全球發表會（但不確定內燃機版本是否會一同現身），而此次的搶先試駕車型包括了i5 eDrive40與動力更強大的i5 M60 xDrive，入門車型將於後輪配置一具電動馬達，最大馬力可輸出335hp。

全新BMW i5純電房車預告將在5月底揭曉。（取材自BMW）
全新BMW i5純電房車預告將在5月底揭曉。（取材自BMW）

至於掛在M Performance旗下的i5 M60 xDrive則是改採前、後各一具雙馬達設計的四輪驅動車型，最大馬力上看590hp，不過原廠在此次試駕時並未公布車款的峰值扭力數據，就連車輛所配置的電池組容量亦是，預估i5 eDrive40最大續航距離約介於436公里至516公里之間（WLTP）。

全新BMW i5純電房車預告將在5月底揭曉。（取材自BMW）
全新BMW i5純電房車預告將在5月底揭曉。（取材自BMW）

由於品牌正處於油轉電的階段，加上BMW曾表示其不輕言放棄燃油車，在2025年前所有的新車依然都會搭載現行使用的CLAR模組化底盤平台，預計大改款3 Series才會正式採用全新Neue Klasse。有鑑於此，全新BMW i5與i4、i7都會有著密切關聯，這代表著BMW G60未來也將同時提供內燃機、PHEV與純電選擇，而將於5月底現身的i5則是車系史上頭一遭。

全新BMW i5純電房車預告將在5月底揭曉。（取材自BMW）
全新BMW i5純電房車預告將在5月底揭曉。（取材自BMW）

值得注意的是，參與試駕的媒體表示，全新BMW i5所配置的主動式安全系統強化了Level 2+功能，除了可在一定時速下得以讓雙手放開的Highway Assist外（時速最高不超過135km/h，德國地區設定在130km/h），還導入透過眼神就能變換車道的車道自動變道功能（Automated Lane Change）。

全新BMW i5純電房車預告將在5月底揭曉。（取材自BMW）
全新BMW i5純電房車預告將在5月底揭曉。（取材自BMW）

這項功能在方向盤後方裝設了眼球追蹤器，在變換車道前系統會先進行多項安全檢查，其中包括尋找左側或右側的空隙以便車輛切出，一旦檢測到間隙，系統便會發出聲響，儀表板上也會跳出準備啟用的提示圖案，此時駕駛員只要稍微將頭轉向車輛所需移動的方向（也有報導表示需朝後視鏡方向看去），系統即會自動打方向燈並朝著該車道安全地駛去（變換車道）。

另一方面，這輛全新德系純電房車也於近期在瑞典Arjeplog測試中心完成約3000公里的極寒公路測試，原廠在最近也會持續進行相關的道路測試，讓BMW i5能夠以最完美的姿態登場。另外，全新BMW i5將會與大改款內燃機版5 Series一同在德國Dingolfing工廠於夏季起進行生產作業，並計畫在今年10月開始進駐展間銷售。

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