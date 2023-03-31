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Lamborghini新世代油電超跑 保留V12引擎再加三具馬達

記者張振群／即時報導
Lamborghini嶄新插電式複合動力超跑Revuelto完整亮相。(圖:Lamborghini提供)
Lamborghini嶄新插電式複合動力超跑Revuelto完整亮相。(圖:Lamborghini提供)

在經過PHEV動力系統、碳纖維車體架構以及操控性能共三波資訊鋪陳後，義大利超跑廠Lamborghini新世代油電超跑Revuelto正式發表。Lamborghini Revuelto不僅是Aventador的接班者，更擁有最新研發的HPEV（High Performance Electrified Vehicle）動力架構，亦為品牌創立60周年的重點新車。

Lamborghini Revuelto亮點除了有高達1015CV綜效馬力輸出，還保留讓許多人癡迷的V12自然進氣引擎，結合新開發的八速雙離合器變速系統，搭配三具電動馬達（前二、後一）以及四輪驅動系統，不僅2.5秒就能完成0-100km/h加速，極速更有350km/h，並且提供零廢氣排放的純電驅動模式，確保任何環境下（賽道或公路）的用車需求。

Lamborghini Revuelto具備高達1015CV綜效馬力輸出，結合八...
Lamborghini Revuelto具備高達1015CV綜效馬力輸出，結合八速雙離合器變速系統、三具電動馬達以及四輪驅動系統，2.5秒就能完成0-100km/h加速，極速達350km/h。(圖:Lamborghini提供)

延續Lamborghini獨有的造型DNA元素，Revuelto不僅建立全新的風格語彙，更將品牌過去標誌性或傳奇性的V12車款精神融入其中，包括Diablo以及Murcielago等。同時，為適應電氣化動力所需，Lamborghini Revuelto無論車身比例還是空力效應皆重新設計，並且順勢增加26mm頭部空間與84mm的腿部空間（與Aventador相比）。

Lamborghini CEO Stephan Winkelmann提到：Lamborghini Revuelto是一款獨特而創新的跑車，並同時呈現品牌的DNA：V12是我們Super Sports傳統和歷史的標誌性象徵。Revuelto的問世不僅打破常規，還將新V12引擎與複合動力系統互相結合，在滿足客戶需求與減少排放的之間締造了完美平衡。

先前沒有提及的V12引擎，Lamborghini表示這具全新開發的燃油動力系統，除為了適應複合動力架構而來，整體重量更比舊款V12引擎輕上17公斤。相比Lamborghini Aventador的擺放模式也大翻轉180度，並在引擎轉速9,250rpm之際輸出825CV最大馬力、峰值紐力725Nm（6,750rpm），成為Lamborghini史上功率最強V12引擎。

全新Lamborghini Revuelto在HPEV高性能插電式複合動力架構下，仍保有品牌強大的四輪驅動系統。透過前兩具、後整合於變速系統的電動馬達，以及放置於車輛中央的高功率鋰離子電池搭配之下，能在EV模式下採用純電驅動（前輪驅動），後軸電動馬達則會依據駕駛模式與當下條件，在需要時啟動介入。

特別的是，Lamborghini Revuelto雖然是一款插電式複合動力系統超跑，能夠藉由外部充電系統（7kW）來替高功率鋰離子電池補充能量，並且只要短短的30分鐘就能充滿。只是若藉由V12燃油引擎來直接發電補充，卻只要6分鐘就充滿，再加上前軸馬達也具有動能回收功能，使用充電樁的機會可說是微乎其微。

為使HPEV高性能插電式複合動力系統發揮最大效能，Lamborghini Revuelto新增Recharge、Hybrid、Performance三種模式並與Citta、Strada、Sport、Corsa駕駛模式結合，能夠變化出多達13種行車模式。各種模式的搭配下，不僅能彰顯Lamborghini Revuelto不同的性格與潛力，更能細膩地針對公路或賽道選擇最合適的車輛反應。

內裝方面Lamborghini Revuelto導入全新設計的多功能方向盤以及HMI人機介面，並由三個螢幕分別為12.3吋儀表、8.4吋中央螢幕以及副駕駛9.1吋螢幕所組成。新的操作介面可以依據使用者愛好，允許個性化或自定義設置之外，車主還能用雙指滑動將影音娛樂內容移到儀表或副駕駛螢幕上，提供更為靈活的互動模式。

與時俱進的Lamborghini，在全新Revuelto高性能插電式複合動力超跑上也配置完善的ADAS駕駛輔助系統，包括ACC自適應巡航控制系統、ALDW主動車道偏離警示（附修正功能）以及LCW車道變換警示系統（盲點偵測）等，並且車頭還具備先進鏡頭、雷達以及感知器等，進一步提高日常駕駛安全性。

根據外媒報導，雖然Lamborghini Revuelto尚未量產販售，不過Lamborghini CEO Stephan Winkelmann透露前兩年的生產配額已經被預訂一空。同時，車輛售價也還沒確認，不過以全面革新姿態問世的Lamborghini Revuelto，再加上高性能插電式複合動力系統的加持，最終售價會高於Aventador SVJ也不會感到意外。

超跑 DNA CEO

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