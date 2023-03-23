「極星」對馬斯克下戰帖？全新Polestar 4偽裝車曝光

全新Polestar 4（中間）官方偽裝照露出。（取材自Polestar執行長Thomas Ingenlath Twitter）

汽車 業熱烈發展電動車之際，從Volvo獨立出來的純電豪華品牌「極星」Polestar，也在去年第四季揭曉了品牌第三款極星，同時亦是Polestar首部純電休旅的「Polestar 3」，但在此之前，極星早已預告還會有兩款新車尚待推出，而其中一輛也於去年的Goodwood Festival of Speed古德伍德速度嘉年華上以偽裝Prototype身分小試身手。

Polestar執行長Thomas Ingenlath日前在推特上發布了一則貼文並表示，雖然Polestar可能缺少利用Twitter社群 平台宣傳自家車款，但Polestar卻不缺乏開發出色的純電車，並將這些藝術品交付出去。此話一出似乎有點像是在對先前收購Twitter的Tesla執行長馬斯克喊話，更重要的是，據悉將於今年底前發布的全新Polestar 4，藉由執行長的一番宣言時以偽裝車身分露出了。

Polestar 5 4-Door GT Prototype。（取材自Polestar）

事實上，全新Polestar 4先前也曾短暫出現在歐陸街頭，當時極星執行長對於自家全新Polestar 4形容是輛採用Coupe轎跑式的車頂設計，使得這款全新純電跨界轎跑的車高感覺相當低趴、前懸長度也變長，軸距也可能得益於此而增加，某些部分乍看之下竟然還與Volvo XC40有點相似，只不過Polestar 4身形較為低趴。而此次在雪地上現蹤的Polestar 4，也按照Polestar「3、4、5」的車名依序排排站，因此也能讓我們對於量產版Polestar 4的車身尺碼有著些許概念。

另一方面，關於Polestar 4的規格資訊仍相當少，但參考已經問世的極星3號，其所配置的111kWh鋰電池組在經過WLTP標準測試之下，最遠可跑約610公里，且支援250kW輸出功率的DC直流快速充電能力，可在30分鐘內將電量從10%補充至80%；動力輸出部分，Polestar 3用前、後軸各配置一具電動馬達的雙馬達設計，讓車輛最大馬力在一般情況下可達到483hp/85.7kgm，若選配Performance Pack性能套件後，還能將最大馬力提升到509hp/92.8kgm。

全新Polestar 5將會在2024年推出。（取材自Polestar）

此外，與計畫在南卡羅來納州 Charleston工廠量產的Polestar 3不同，建構於PMA模組化平台之上的全新Polestar 4，預計將在吉利汽車位於中國的廠區進行量產作業，包括何時發表等更多資訊，皆須待原廠另行公布。