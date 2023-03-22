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豐田Camry熱銷43年 卻將在日本國內停賣 原因曝光

編譯黃淑玲／即時報導
Toyota在沙烏地阿拉伯的經銷商內，展售Camry油電混合車。(路透)
Toyota在沙烏地阿拉伯的經銷商內，展售Camry油電混合車。(路透)

日本經濟新聞今（23）日報導，豐田汽車（Toyota）通知經銷商，計畫日本市場今年底停賣Camry，轉而重點經營Camry仍舊受消費者歡迎的其他市場。這個有著43年歷史的旗艦車款，在日本的銷售將畫下句點，反映這款在全球熱銷超過2100萬輛的車款，並未受到日本本土消費者青睞。

日經說，豐田仍會繼續生產Camry，但僅供出口。Camry主要生產據點有日本愛知縣堤（Tsutsumi）工廠、中國與美國。

日本國內停售Camry將漸進式分階段進行，目前已經幾乎停止接受新訂單；正在開發的Camry新款車，只會銷往海外市場。

Camry在1980年推出，至今在日本市場的銷量累計僅130萬輛，日本國內零售價格介於349萬日圓至468萬日圓（2.64萬美元至3.545萬美元）。

相較下，在海外市場，Camry銷售到全球100多個國家，截至去年底，累計銷量超過2100萬輛。豐田2017年對Camry進行大改款，正是目前市場銷售的第十代車款。

日經指出，Camry在美國市場特別受歡迎，曾連續15年蟬連最暢銷客車直到2016年，全美總銷量逾1,300萬輛，在中古車市場的售價也相對較高。美國消費者顯然青睞Camry的可靠性、操作簡便且內部空間寬敞。不過，近年美國市場流行車款轉向SUV，2017年，豐田在美國的最暢銷車款變成RAV4，取代Camry。

Camry至今還是維持著穩定需求，去年全球銷量約60萬輛。

然而Camry在日本市場就沒那麼熱門了。去年日本銷量不到6,000輛，原因除了車用半導體短缺，主要還有日本市場現在明顯偏好SUV和minivan。此一市場趨勢已經令競爭同業去年也停賣轎車車款，例如Nissan不再生產Fuga，Honda終止Legend銷售。

豐田去年推出全新的Crown，設計與目標客群和Camry類似。日經說，Toyota顯然認定Camry在日本市場功成身退，專注打造其國際市場。

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