這台保時捷很特別 BLACKPINK成員Jennie設計專屬雲朵logo

Jennie聯名保時捷Taycan 4S Cross Turismo。(取材自Porsche Korea)

在南韓 女團BLACKPINK 中擁有高人氣的Jennie不僅唱跳俱佳，舞台下的時尚 風格更是引領潮流，擄獲眾多粉絲。就連韓國保時捷Porsche也力邀她前來合作Sonderwunsch計劃，推出由Jennie親自設計的聯名車款。

Jennie與保時捷 Sonderwunsch 團隊以及Exclusive Manufaktur和 Style Porsche 設計部門的專家合作，打造了一款與眾不同的Taycan 4S Cross Turismo。

Jennie聯名保時捷Taycan 4S Cross Turismo。(取材自Porsche Korea)

這輛Taycan 4S Cross Turismo外觀用上了相對樸素的金屬黑車漆，但和車色形成強烈對比的則是有著Meissen Blue天藍色的Exclusive Design輪圈；駕駛座車門上的Electric字樣、尾部的車型名稱和 B 柱上的雲朵Logo都採用了Paint to Sample計劃中的特殊藍色。

而雲朵Logo則是由Jennie親自設計並融入她的英文名「Jennie Ruby Jane」，在開門時，迎賓燈也會在地板上映射出雲朵Logo。後門檻則可以看到她的暱稱「NINI」，這部分也按Jennie 的意願，使用了當前911（992 型）的字體。

車室採用了黑色、蠟白和天藍色的組合。(取材自Porsche Korea)

整個車室採用了黑色、蠟白和天藍色的組合，座椅頭枕上還印有Jennie專屬的雲朵Logo，同時保時捷還為Jennie的愛犬「Kuma」提供了車用寵物箱。

在合作期間Jennie也透露，能夠與保時捷進行如此深入的合作是一種了不起的體驗。雲朵Logo代表著Jennie有許多時間都是飛往世界各地工作，天空和雲彩就是她的旅伴，因此她對雲朵擁有特殊的情感，最終選擇將雲朵融入保時捷車款設計中。

Jennie設計的雲朵Logo融入了他的英文名「Jennie Ruby Jane」。(取材自Porsche Korea)

韓國保時捷首席執行長Holger Gerrmann表示：「與來自 BLACKPINK 的Jennie 在韓國的第一個 Sonderwunsch 項目上合作是一次令人興奮的經歷，Jennie是一位具有影響力的全球偶像，代表了新生代年輕而富有創造力的KOL和韓國的Z世代。」