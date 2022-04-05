年輕買家會被吸引？大改款美規Honda HR-V搶先亮相

大改款美規Honda HR-V亮相。取材自Honda

大改款Honda HR-V在去年2月與10月分別揭曉了日規與歐規版本，展現了品牌全新設計語彙的新世代HR-V，結合了SUV的特性與雙門跑車的動感，再加上導入了e：HEV雙電機複合動力系統，煥然一新的外觀與動力使其增加了不少市場競爭力。而美規版本則在年初搶先釋出了設計草圖後，並於4日正式揭曉新世代HR-V的外觀造型，與先前看過的歐規、日規版本截然不同。

大改款美規Honda HR-V。取材自Honda

雖然原廠僅先釋出了相關外型照，對於內部細節與規格仍隻字未提，但轉變成更具備運動活力感的大改款美規Honda HR-V，除了擁有新穎的格柵設計外，也帶有著偏長的引擎蓋折線與有些歐風的時尚車身線條，原廠在新聞稿中也提到，新世代美規HR-V將比現行版更為放大，並且擁有更出色的軸距，展現寬裕的乘坐與使用空間。另外，Honda還特別強調這輛大改款美規休旅 也會有著比起過去更為精進與出色的操駕體驗。

大改款美規Honda HR-V與美規第11代Civic關係密切。取材自Honda

此外，大改款Honda HR-V將與美規第11代Civic有著密切的關聯，包括建構於同一底盤下，而這也代表新世代美規HR-V動力也會與美規Civic相似。儘管原廠尚未公布確切資訊，但根據消息指出，大改款美規Honda HR-V理應將以前驅車型為標配，並採用前麥花臣、後獨立懸吊系統，搭載源自Civic、最大馬力158hp的2.0升DOHC i-VTEC自然進氣引擎。而高階車型則預計改搭最大馬力可輸出180hp的1.5升渦輪增壓引擎，目前這具渦輪引擎日前已發表於印尼 Honda HR-V Turbo RS之上，為全球第一個導入渦輪動力的HR-V銷售市場。

全新Honda HR-V搭載1.5L VTEC Turbo渦輪動力於印尼市場全球首發。取材自Honda

大改款歐規Honda HR-V。 取材自Honda

除了傳統的汽油動力外，未來美規HR-V也預計推出e:HEV油電車型，並搭載雙馬達架構的1.5 e:HEV油電複合動力系統，而這輛美規油電休旅甚至很有可能前進歐洲市場進行販售，因為先前Honda Europe所公布的一款尺碼更大且僅配置e:HEV系統的休旅車外型，就如同目前所亮相的大改款美規HR-V。不過，更詳盡的資訊還得待原廠另行公布，至於美規大改款Honda HR-V則預計將於今年夏季正式發售。