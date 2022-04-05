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年輕買家會被吸引？大改款美規Honda HR-V搶先亮相

記者黃俐嘉／綜合報導
大改款美規Honda HR-V亮相。取材自Honda
大改款美規Honda HR-V亮相。取材自Honda

大改款Honda HR-V在去年2月與10月分別揭曉了日規與歐規版本，展現了品牌全新設計語彙的新世代HR-V，結合了SUV的特性與雙門跑車的動感，再加上導入了e：HEV雙電機複合動力系統，煥然一新的外觀與動力使其增加了不少市場競爭力。而美規版本則在年初搶先釋出了設計草圖後，並於4日正式揭曉新世代HR-V的外觀造型，與先前看過的歐規、日規版本截然不同。

大改款美規Honda HR-V。取材自Honda
大改款美規Honda HR-V。取材自Honda

雖然原廠僅先釋出了相關外型照，對於內部細節與規格仍隻字未提，但轉變成更具備運動活力感的大改款美規Honda HR-V，除了擁有新穎的格柵設計外，也帶有著偏長的引擎蓋折線與有些歐風的時尚車身線條，原廠在新聞稿中也提到，新世代美規HR-V將比現行版更為放大，並且擁有更出色的軸距，展現寬裕的乘坐與使用空間。另外，Honda還特別強調這輛大改款美規休旅也會有著比起過去更為精進與出色的操駕體驗。

大改款美規Honda HR-V與美規第11代Civic關係密切。取材自Honda
大改款美規Honda HR-V與美規第11代Civic關係密切。取材自Honda

此外，大改款Honda HR-V將與美規第11代Civic有著密切的關聯，包括建構於同一底盤下，而這也代表新世代美規HR-V動力也會與美規Civic相似。儘管原廠尚未公布確切資訊，但根據消息指出，大改款美規Honda HR-V理應將以前驅車型為標配，並採用前麥花臣、後獨立懸吊系統，搭載源自Civic、最大馬力158hp的2.0升DOHC i-VTEC自然進氣引擎。而高階車型則預計改搭最大馬力可輸出180hp的1.5升渦輪增壓引擎，目前這具渦輪引擎日前已發表於印尼Honda HR-V Turbo RS之上，為全球第一個導入渦輪動力的HR-V銷售市場。

全新Honda HR-V搭載1.5L VTEC Turbo渦輪動力於印尼市場全球...
全新Honda HR-V搭載1.5L VTEC Turbo渦輪動力於印尼市場全球首發。取材自Honda

大改款歐規Honda HR-V。 取材自Honda
大改款歐規Honda HR-V。 取材自Honda

除了傳統的汽油動力外，未來美規HR-V也預計推出e:HEV油電車型，並搭載雙馬達架構的1.5 e:HEV油電複合動力系統，而這輛美規油電休旅甚至很有可能前進歐洲市場進行販售，因為先前Honda Europe所公布的一款尺碼更大且僅配置e:HEV系統的休旅車外型，就如同目前所亮相的大改款美規HR-V。不過，更詳盡的資訊還得待原廠另行公布，至於美規大改款Honda HR-V則預計將於今年夏季正式發售。

大改款美規Honda HR-V。取材自Honda
大改款美規Honda HR-V。取材自Honda

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