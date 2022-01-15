終於有專屬車名 Audi e-tron有望正名為「Q8 e-tron」

小改款Audi e-tron偽裝測試車。(取材自Carscoops)

Audi曾在去年11月時，證實計畫將於2026推出全新Q8 e-tron做為四環品牌全新的旗艦大型純電休旅 ，不過在此之前，現行的Audi e-tron、同時亦是品牌純電車的開山之祖，據報很有可能會在小改款階段就換上了「Q8 e-tron」之名，為Audi的純電家族帶來更完善的識別度。

Audi在2018年正式發表e-tron時，也許是為了開拓品牌進軍純電車市場的緣故，因此在車名的命名上並未著重在分級識別度，站在奧迪的立場應該就是為了讓「e-tron」可以使全世界的消費者們認識這是「奧迪純電動車 」；然而，從之後陸續推出的Q4 e-tron、Q5 e-tron以及預計今年登場的Q6 e-tron都貫上了Q Family的車名，似乎便代表著做為推銷Audi純電車的e-tron已經達成了階段性任務。

將於今年迎接小改款的Audi e-tron，據外媒報導指出，其車名將正名為「Q8 e-tron」。。(取材自Audi)

但是在產品數量一增多的情況下，就會讓消費者出現錯亂的情況，e-tron、e-tron Sportback的定位究竟是在品牌的哪個階段？也因如此，目前盛傳Audi計畫將小改款e-tron正名為Q8 e-tron，而這個全新車名亦從原訂的2026年提早至2022年公開。另外，小改款e-tron除了更名外，這輛純電休旅也將與MLB 底盤平台道別，換上Audi與Porsche共同開發的PPE平台。

而預計在今年上半年登場的Q6 e-tron將是Audi首款建構於PPE底盤平台之上的純電動車，對於同樣預計在今年換上新底盤與新車名的小改款e-tron而言，更是具有了品牌凝聚力的意義。此外，小改款Audi e-tron還將換上全新電池組，使其最大續航能力能夠達到600公里的水準，提升這輛純電休旅在市場上的競爭力。