Lexus目標在2035年達成全面電動化 包括新一代LFA？

Lexus往後的電動車大軍雛形。（取材自Lexus）

在日前Toyota 全球電動車 戰略記者會上，宣布在2030年Toyota集團將在全球推出30款BEV電池電動車。而Lexus品牌也將在2030年於歐洲、北美和中國市場達成品牌電動化。到了2035年，全球的Lexus都會是電動化的車款。

在記者會上推出的16款BEV概念車 中，就有4款是Lexus的車型。其中一輛雙門跑車隨即引起了大家的注意，Lexus稱輛車將會是象徵品牌未來概念的車型，而豐田章男社長則表示：「這輛車將會繼承開發LFA時所得到的設計品味，以及打造優異性能的技術。」

Lexus Electrified Sport。（取材自Lexus）

儘管是一台純電動車，但這款重心十分低矮的兩人座跑車在前保桿上還是具有內燃機前置引擎跑車的特徵，碩大的進氣口和超長的引擎蓋。在進氣口周圍裝配有LED燈，外加一個誇張的定風翼。位置高聳的車側進氣口則將空氣導向後發的短車尾。雖然這只是一輛概念車型，但它仍然保有以往我們熟知所有內燃機跑車的設計元素。

在性能方面，這款跑車將比當今大多數超跑更快，0-100 km/h將會壓低在2秒範圍內。相比之下，LFA進行相同的加速需要3.7秒。雖然Lexus沒有詳細說明，但純電動力系統十分有可能比LFA的4.8升V10自然進氣引擎所輸出的552 匹馬力還要強。此外，到時Lexus車款可能會配備固態電池技術，預計續航里程將超過700公里。

Lexus RZ。（取材自Lexus）

第二款車是Lexus RZ，這是一款CUV車型，將於2022年作為LF-Z Electrified Concept的量產版亮相。將與Toyota bZ4x和Subaru Solterra共享e-TNGA 平台，預計將配備雙電動馬達、Direct4扭矩矢量系統、90kWh鋰離子電池和線控轉向技術。

Lexus Electrified SUV。（取材自Lexus）

另一款概念車則是來到SUV的範疇，該車型同樣與bZ4x共享e-TNGA平台不過礙於尺寸，將會是加長版平台的設定，並可能配備第三排座椅。並且可能配備更強大的雙電動馬達，提供四輪驅動。在尺寸方面，它似乎在RX和LX之間。

Lexus Electrified Sport。（取材自Lexus）

最後，Lexus還有一款具有跑車外觀的神秘四門轎車，但豐田章男社長並沒有過多提及。或許就只是一輛對Lexus未來電動轎車的概念雛形，雖然在展示廳上只放一輛車，但這輛概念車在GC照片上還有更多的版本，包括五門掀背以及敞篷車型等。