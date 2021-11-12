明年第2季導入 勞斯萊斯Black Badge Ghost首發亮相

完美秉承「以約馭博」設計理念，擁有技術最為先進的勞斯萊斯Black Badge車型，Black Badge Ghost又再次問世。 （圖：Rolls-Royce提供）

勞斯萊斯（Rolls-Royce）汽車 宣布推出全新Black Badge Ghost，它不僅秉承Ghost「以約馭博」的設計理念，更以神秘的玄色放大其深邃的個性。這款車是勞斯萊斯迄今為止技術最為先進的車型，完美把握勞斯萊斯個性中的另一面：果然堅毅、動感十足、性能強大。這款全新傑作可謂勞斯萊斯品牌史上最為純粹的Black Badge車型。

打開勞斯萊斯新時代年輕化潮流

目前，勞斯萊斯汽車Black Badge系列極為成功，占勞斯萊斯全球定制需求的27％以上。車子內裝的「無限」符號此前曾在麥爾肯‧坎貝爾爵士（Sir Malcolm Campbell）創紀錄的勞斯萊斯藍鳥K3（Blue Bird K3）快艇 上出現。

全新勞斯萊斯Ghost以簡約至臻、低調唯美的外觀設計，結合對於卓越材質的巧妙應用，將至簡完美詮釋得淋漓盡致。（圖：Rolls-Royce提供）

為體現品牌對卓越性能的不懈追求，勞斯萊斯設計師因此提議將這一無限標識用於所有Black Badge車型之上。2016年，勞斯萊斯汽車以Wraith和Ghost開啟了Black Badge首發，2017年，Black Badge Dawn上市，2019年，勞斯萊斯又推出了Black Badge Cullinan。如今，完美秉承「以約馭博」設計理念，擁有技術最為先進的勞斯萊斯Black Badge車型，Black Badge Ghost又再次問世。

最暢銷的勞斯萊斯車型

為傾力滿足拒絕冗餘設計理念的客戶群體對於勞斯萊斯汽車的訴求，全新Ghost不僅是目前技術最為先進的勞斯萊斯車型，更是最能彰顯至臻完美的傑作。全新Ghost自上市以來，已然續寫傳奇，成為勞斯萊斯品牌史上最為暢銷的車型之一，全球訂單量超過3500台，又以亞太地區為最大宗。

全新Ghost車型開啟了勞斯萊斯追求極簡設計和純粹美學的全新理念。勞斯萊斯汽車設計師將這種至簡非凡、追尋本真的美學之道命名為「以約馭博」。基於此設計理念，全新Ghost以簡約至臻、低調唯美的外觀設計，結合對於卓越材質的巧妙應用，將至簡完美詮釋得淋漓盡致。

然而，追求極簡設計和至臻材質的客戶中有一部分希望用更為純粹的黑色元素來表達神秘和個性，因而Black Badge Ghost回應了這部分消費者的心聲，進一步詮釋了「以約馭博」至臻之美的另一面。

勞斯萊斯客戶可在品牌4萬4000種配色中自由選擇或自行創造出一款獨一無二的Bespoke高級定制色。（圖：Rolls-Royce提供）

成就不凡的烤漆工藝

雖然勞斯萊斯客戶可在品牌4萬4000種配色中自由選擇或自行創造出一款獨一無二的Bespoke高級定制色，但是，絕大部分訂購這款Black Badge Ghost的車主都選擇了標誌性黑色為大宗。為打造這款顏色最為深邃的黑色，在烘乾之前，勞斯萊斯先將100lbs（45kg）的霧化塗料噴在帶靜電的白色車身之上，塗上兩層清漆，之後再由四名勞斯萊斯巧匠構成的噴塗團隊進行手工拋光，最終形成品牌標誌性的高光鋼琴黑色。

整個操作過程持續三至五小時，遠超量產車型的工藝要求，呈現出的色彩密度也在汽車行業中無人企及。深邃的黑色表面堪比一塊完美的畫布，與勞斯萊斯手繪腰線（Coachline）形成鮮明對比，塑造出極具勞斯萊斯家族特色的Black Badge「玄霓」之美。

全新打造碳纖維輪框 呈現足下細節

勞斯萊斯Black Badge Ghost的外觀設計還包括Bespoke高級定制的21吋複合輪框。該輪框延續了Black Badge風格，並打造了Black Badge Ghost專屬設計，每個輪輻均由位於三軸之上的22片碳纖維組成，每片碳纖維在輪輻外邊緣向後折，共形成44片碳纖維，以提升強度。

勞斯萊斯Black Badge Ghost的外觀設計還包括Bespoke高級定制的21吋複合輪框。（圖：Rolls-Royce提供）

3D鍛造的輪框由航空級鈦金屬緊固與輪輻連接，並飾有勞斯萊斯標誌性的懸浮輪框蓋，確保雙R標誌始終垂直於地面。為凸顯材料卓越品質與非凡的表面效果，車輪採用淺色漆噴塗以保護飾面。與此同時，仍然可觀察到這款車框先進獨特的碳纖維結構。

完美內飾 堅持細膩匠人手作

鐘錶兩側為全新Ghost獨有的創新設計—星光飾板，採用850顆點點繁星環繞著散發幽幽光芒的無限標識，星光飾板位於副駕駛一側，下方安裝152支LED燈源可點亮星光飾板，內飾燈光關閉時星空與標識完全隱形。（圖：Rolls-Royce提供） 勞斯萊斯Black Badge Ghost內飾襯底採用多層實木，內飾頂層表面先用黑色鋪墊，之後再墊上科技纖維層。（圖：Rolls-Royce提供）

精工細作、手工拋光，以奢華材質打造獨一無二的內飾氛圍。呼應Black Badge Ghost強烈的機械風格，內飾材質的應用也可謂是Ghost以約馭博設計理念的完美寫照。勞斯萊斯的工匠們採用先進精細的編織技藝，在碳纖維和金屬纖維織料上織出鑽石菱紋，盡情彰顯Black Badge Ghost最獨特年輕潮流之美。

Black Badge Ghost內飾襯底採用多層實木，內飾頂層表面先用黑色鋪墊，之後再墊上科技纖維層。內飾織料採用樹脂鍍層碳纖維和撞色金屬鍍層織線，手工編織為鑽石菱形圖紋，渾然一體。為保證飾面光滑平整，所有部件需經過一小時的100攝氏度高溫 處理，再進行噴砂，預處理過後進行六層噴漆，手工打磨拋光後再進行組裝。

勞斯萊斯設計團隊的美學專家們通過減低金屬部件的亮度，進一步凸顯Black Badge Ghost的至臻之美。通過物理氣相沉積（這是少數保證色彩經久不衰、久用不褪的金屬上色技法之一），將儀表板及後座出風口進行深化處理。Black Badge Ghost的車內鐘表指針尖端及12、3、6和9點鐘的數位顯示採用暗色鍍鉻裝飾，打造出極具簡練之美的車內鐘表，完美契合Black Badge客戶的獨到品味。

鐘表兩側為全新Ghost獨有的創新設計──星光飾板，採用850顆點點繁星環繞著散發幽幽光芒的無限標識，星光飾板位於副駕駛一側，下方安裝152支LED燈源可點亮星光飾板，內飾燈光關閉時星空與標識完全隱形。其色調與車內鐘表和儀表照明和諧一致，而為保證標識光源均勻，LED燈源採用厚度為2毫米的光導，表面配有逾9萬個鐳射蝕刻點，不僅保證標識被均勻點亮，更模擬星空閃爍的效果，視線所及點點繁星，與星光頂篷遙相呼應。

更精進的底盤設定 完美無瑕車輛工程

Black Badge Ghost不僅是至簡完美的代表，更是一段享馭奢華的體驗。車輛工程的卓越得益于勞斯萊斯奢華架構車載平台（Architecture of Luxury）的應用。勞斯萊斯專屬全鋁平台架構在勞斯萊斯Phantom八代中首次應用，其車身結構不僅強度高，而且靈活性和可擴展性強。

因而Ghost能夠配備四輪驅動、全輪轉向和屢次獲獎的平面懸架系統（Planar Suspension），也確保了勞斯萊斯Black Badge非凡工程品質的全面升級，例如搭載更為靈活精準的空氣彈簧，可更好地在高速過彎時防止車身側傾。

Black Badge Ghost 搭載勞斯萊斯著名6.75L雙渦輪增壓V12引擎，動力已然十分強勁。然而，此款標誌性動力系統更可額外增加29馬力，將總功率提升至600匹馬力。駕駛者如需體驗只需一個檔位，扭矩便可提升50牛/米，峰值扭矩高達900牛/米，更顯澎湃動力。

Black Badge Ghost搭載勞斯萊斯著名6.75L雙渦輪增壓V12引擎，此款標誌性動力系統更額外增加29馬力，將總功率提升至600匹馬力。（圖：Rolls-Royce提供）

Black Badge Ghost 採用全新排氣系統，引擎動力輸出大大加強，聲效厚重雄渾。開啟運動模式後，車輛可在僅1600 rpm的轉速下提供900牛/米的峰值扭矩，換檔速度提升50％，彰顯Black Badge Ghost 的強大動力。

為確保車輛在前行之中駕馭隨心，Black Badge Ghost的煞車系統亦同步調整，煞車咬合點提高，踏板行程縮短。Ghost 常規版便配有動力強勁的煞車套件，極端環境亦處變不驚。這為 Black Badge版的澎湃動力表現打下堅實基礎。為了Black Badge Ghost，勞斯萊斯還特別準備了一系列前衛動感的全新煞車卡鉗塗裝配色。

全新Black Badge Ghost的登場補足了Black Badge車系家族的最後一塊拼圖，益彰顯了勞斯萊斯汽車所追求的年輕潮流也並非一昧的追隨既定模式，打造最獨特且個性化的勞斯萊斯汽車才是品牌推出 Black Badge車系的宗旨。