頂規3萬美元 新一代Toyota GR 86日本上市

Toyota GR 86。(圖:Toyota提供)

在今年4月與全新Subaru BRZ共同在日本 發表的Toyota GR 86於10月28日正式在日本上市。新一代GR 86為了保留最純粹的駕駛樂趣，依舊提供手排與自排兩種選擇，並有共有RZ、SZ、RC三款車型，售價依車型不同自入門279.9萬日圓(約2.4萬美元)起，到頂規的351.2萬日圓(約3萬美元)，日本目標月售700台。

全新GR 86仍然選擇與Subaru共同開發，但原廠表示，雖然GR 86與BRZ採用相同的底盤、引擎和傳動系統，但是在駕駛特性上經由GAZOO Racing調校，GR 86會展現出與BRZ截然不同的調性，在保持跑車純粹的操駕外，更能擁有專始於GR產品的駕駛品味。

經由GAZOO Racing調校，GR 86會展現出與BRZ截然不同的調性。(圖:Toyota提供)

基本上，GR 86的尺碼與上一代並不會相差太多，整車尺寸為4,265 x 1,775 x 1,310mm，軸距為2,575mm。不過在外觀設計上，GR 86使用了Toyota GR產品的家族化Functional Matrix Grille水箱罩，矩形的蜂巢式造型搭配兩側倒L型進氣孔，一眼就能認出是GAZOO Racing的風格。車尾C字形LED尾燈、尾廂上一體成形的小鴨尾，加上大口徑的雙出排氣尾管，讓GR 86更具成熟跑格。

車艙內水平配置的中控台儀表和按鈕開關的擺設也十分簡潔，就是為了創造出一個可以專注駕駛的空間。在維持純粹駕駛精神外，GR 86當然也做了數位化的升級，採用7吋數位儀表搭配可支援Apple CarPlay和Android Auto 的8吋中央觸控螢幕，7吋的數位儀表版隨著Normal、Soprt、Track駕駛模式切換有著不同的顯示方式。

Toyota GR 86。(圖:Toyota提供)

車體升級部分，全新GR 86的焊接與焊點技術優化，也使得車體剛性大幅提升，抗扭曲性要比前一代車型高了50%，加上副車架加強也讓前軸剛性提升60%。

動力則採用的是D-4S 2.4升四缸水平對臥自然進氣引擎，最大馬力為235ps/7,000rm，扭力部分改善了上一代在低扭之間的空窗期，這次原廠刻意將扭力輸出往前調整，來到了25.5kgm/3,700rpm，讓扭力能夠從低轉速時就湧出，變速箱的配置仍然維持六速手排/六速自排的的設定，但6AT自排變速箱邏輯經過優化，能夠發揮出比上一代更加積極、精確的換檔反應，0-100km/h加速也從7.4秒提升至6.3秒。

Toyota GR 86。(圖:Toyota提供)

此外，在自排版本的GR 86上也搭載了Subaru最新的Eyesight駕駛輔助系統而不是自家的TSS，或許也是跟車體開發時的相容性有關係，不過也使的自排的車主在一般道路駕駛上也能有更好的輔助與安全性。

台灣 市場方面，總代理和泰汽車原本預計會在第四季導入，不過同樣受到車用晶片短缺影響，已經確定延後到明年才會導入台灣市場，喜歡新一代GR 86的車迷們可要再等等了。