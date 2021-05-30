Toyota預告 新神車Corolla Cross 6‧2空降北美？

Toyota Corolla Cross Hybrid。（記者張振群／攝影）

2020年7月Toyota 發表了Corolla Cross，一款以TNGA-C平台為基礎，面向東南亞 市場的小型跨界休旅 ，也迅速在台灣、泰國賣出好成績。

在Corolla Cross的熱賣下，原定東南亞專屬的方針再也讓Toyota按耐不住，2021年3月Corolla Cross也於巴西正式發表，且在當地的Toyota工廠製造，直接供應拉丁美洲和加勒比海地區的22個國家做販售。

6月2日Toyota USA要發表的新車款，可能會是Corolla Cross。 （取材自Toyota USA）

當然Corolla Cross的蠶食鯨吞還不僅止於此，Toyota USA日前公開發布了全新車型的預告片，雖然原廠一直守口如瓶，但影片中的輪廓很明顯是一輛具有肌肉線條的跨界車型，Toyota USA也繼續賣關子，「並表示即使是最具標誌性的藝術作品也是從簡單的草圖誕生的，請準備好迎接一張『熟悉的新面孔』。」在美東時間6月2日就會和大家見面。

雖然原廠並沒有表明這輛全新的跨界車型就是Corolla Cross，但就日前在美國被拍到的Corolla Cross偽裝測試車來看，這輛新車有相當高的機會就是Corolla Cross。就產品面來說，目前Toyota USA的跨界休旅車產品中，尺寸最小的為CH-R，再上去一個等級就直接跳到RAV4、Venza，這次讓Corolla Cross加入產品線中補足小型跨界休旅的空缺，也是抓準了近年小型跨界休旅的熱潮，畢竟軸距同為2640mm，Corolla Cross的車內空間卻大上不少，對於這個級距的消費者來說，吸引力肯定要比CH-R來得有優勢一些。

美國Toyota跨界休旅產品列表。 （取材自Toyota USA）

至於美規版本的Corolla Cross在尺碼上會不會有變化？目前的消息都指出車身尺寸部分將會和亞洲販售的版本相同，長4460mm寬1825mm高1620mm，軸距為2640mm。動力配置部分或許會有些更動。