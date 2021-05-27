賓士C-Class車系「美規C300」蓄勢待發

Mercedes宣布W206 C300車型即將登陸美國市場。(取材自Mercedes)

Mercedes-Benz全新W206世代C-Class今年初於歐洲發表，全面四缸加輕油電化的設定也讓C-Class車系直接跨入了新世代電氣化車款行列。在其他市場部分，Mercedes原廠日前確認了美國 市場的W206將採單一動力配置，首波販售車款會以C300為主，並提供不同選配等級的車型提供消費者選擇。

2022美規C300將分為Premium、Exclusive和Pinnacle三款車型等級，且三款車型都能自由選擇後輪驅動或是4MATIC四輪驅動的形式。除了標準配備外，每一個車型等級都有其專屬的選配項目，而最受歡迎的AMG Line套件組在三個等級的車型上皆可選配。

2.0升四缸渦輪增壓引擎，動力輸出為258hp/40.8kg-m。(取材自Mercedes)

AMG Line套件在外觀上包含了AMG空力套件、黑化套件、AMG鋁圈、AMG水箱罩等。內裝部分則是平把的運動化方向盤、AMG地毯以及高階的儀表板等。

C-Class的中控螢幕稍稍的往駕駛方向傾斜了6°，也讓駕駛在使用中控螢幕上也更為就手。(取材自Mercedes)

C-Class在W206世代改變最大的部分絕對是源自於S-Class的內裝元素，將12.3吋數位儀表板和11.9吋大型中控螢幕等次世代科技豪華理念放進C-Class裡頭，而原廠也並沒有忘記C-Class車系原本就是以自駕 (自行駕駛)為主的車款，因此C-Class的中控螢幕稍稍的往駕駛方向傾斜了6°，維持了以往駕駛導向的本質，也讓駕駛在使用中控螢幕上也更為就手。

除此之外，為了增加C-Class的豪華感，Mercedes還為美規內裝增加了新的材質選擇。同時，在外觀選配部分，原廠更推出五種全新的車漆顏色以及新的鋁圈讓消費者選購。

美規C300外觀選配部分，原廠更推出五種全新的車漆顏色以及新的鋁圈讓消費者選購。(取材自Mercedes)

如同上述所示，美規首波一律都是C300車型，搭載了2.0升四缸渦輪增壓引擎和9G-Tronic九速自排變速箱，動力輸出為258hp/40.8kg-m，搭配上48V輕油電系統能額外再提供20hp/20.4kgm的輔助動力，美規C300還可選擇後輪驅動或是4MATIC四輪驅動的形式。