五月初登場...大改款ŠKODA Fabia內裝照首度曝光

大改款ŠKODA Fabia即將亮相。 摘自ŠKODA

三月份時ŠKODA揭曉了品牌在2021年的第一部新車─針對印度 市場所開發的全新小休旅 Kushaq後，這間近年成長大躍進的捷克品牌即將在5月4日正式發表大改款ŠKODA Fabia，繼上回公布了外觀設計草圖後，ŠKODA又於29日率先發布了內裝設計照。

大改款ŠKODA Fabia內裝設計草圖首度曝光。 摘自ŠKODA

首先映入眼簾的是目前漸漸使用於ŠKODA新車中的二幅式方向盤，而大改款ŠKODA Fabia亦參照了新世代Octavia的概念，在中控台部分安插了一具懸浮式觸控螢幕，依照車型等級不同，將會有標準的6.8吋或可選配的9.2吋尺寸，並搭配全新設計的10.2吋數位儀表，另外，儀錶板左右兩側各有一組圓形冷氣出風口，以及更簡潔的冷暖控制面板，就連中控上的冷氣出風口也安置在螢幕的下方。

第四代ŠKODA Fabia設計草圖首度曝光。 摘自ŠKODA

此外，第四代ŠKODA Fabia除了使用新設計語彙外，更是車系史上首代建構於VAG集團MQB-A0模組化底盤之上的新車，因此，新世代ŠKODA Fabia將會有相當顯著的尺碼改變，第四代車型較現行版增加了111mm的車長、48mm的車寬，如此一來便讓車室乘坐空間更為寬裕，同時也為行李相容量提升了約50公升。

大改款ŠKODA Fabia在視覺上已感受到放大的車身尺碼。 摘自ŠKODA

實踐品牌口號「Simply Clever」的大改款SKODA Fabia，總共將提供43種實用的小配備，其中共 有5種是品牌首次推出的貼心設備。這43種小配備包含了活動式杯架、加油孔旁的刮冰器、A柱上的卡夾收納、可摺疊的前座椅背、可拆卸的全景車頂遮陽板等，最特別的即是裝設於後視鏡上的USB-C插槽 (此為選配項目)，可用來為車內的行車紀錄器進行充電，讓駕駛不會因為充電線而影響了視線。

新世代ŠKODA Fabia在五月發表後，將率先在今年下半年於歐洲市場正式販售，雖然Fabia Combi旅行車版本確定會推出新世代車型，不過因為產線的變化可能要直到2023年才會見到這輛大改款旅行車。